La Selección Peruana cerró la última fecha doble de amistosos con varias conclusiones, sobre todo luego de la derrota por 3-1 a manos de España. Si bien el equipo de Mano Menezes recién está en formación, quedó claro que cada vez estamos más lejos de competir con la élite y queda mucho camino por recorrer para imaginarnos un escenario en donde podamos hacerle frente a combinados que están en el top 20 del mundo. El mensaje es evidente: si no hay un proceso serio rumbo al Mundial 2030, cualquier intento de mejora será inútil.

En medio de esta dura realidad, Marcos López decidió poner los puntos claros sobre la mesa y afirmó que este es el lugar en el que estamos y debemos trabajar en base a eso para crecer en el mediano y largo plazo. El lateral del Copenhague, a su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aseguró que quedó en evidencia por qué España está en el Mundial y la ‘Blanquirroja’ verá el torneo por televisión.

“Ellos están en el Mundial y nosotros no, la diferencia es muy grande, tenemos que ser realistas y en base a eso construir un futuro para nuestro país”, aseguró en diálogo con los medios de comunicación, marcando una postura crítica respecto al presente de la ‘Bicolor’ y todo lo que hay por trabajar de aquí en adelante si queremos cambiar la realidad.

Marcos López fue titular en el amistoso frente a España. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la charla con los periodistas, el futbolista de 26 años aseguró que el plantel de la Selección Peruana tiene buenos elementos, pero será gratis a estos partidos que esas piezas podrán crecer, pues más roce internacional tengan, será mejor. Por ahora, pese a que evidentemente son superiores, los convocados deben aprovechar estos encuentros para corregir sus errores.

“Hay buenos jugadores, obviamente vamos a elevar el nivel cuando tengamos estos partidos, contra estos rivales, a pesar de que nos puedan superar o hacer ver nuestras falencias, es importante para corregir”, aseveró. Recordemos que López fue titular contra Haití y España, dando una asistencia para el descuento de Jairo Vélez frente a la ‘Furia Roja’.

Por otro lado, López no se guardó nada cuando le tocó opinar sobre lo dicho por Pedro Gallese luego del partido, en donde afirmó que la diferencia entre Perú y España es abismal, comparando los cambios que hacía Mano Menezes con los de Luis de la Fuente. El lateral procuró ser cauteloso, pero sin quitarle el tono crítico a sus afirmaciones.

“Voy a ser duro, pero es nuestra realidad. Todos ellos juegan en Europa y nosotros tenemos jugadores locales, pero eso no quiere decir que son menos que los españoles, pero sí juegan en ligas diferentes y la intensidad es diferente”, apuntó. “No somos menos ni más que nadie, hay que trabajar en base a nuestra realidad”, aseveró.

Marcos López ha disputado dos Eliminatorias con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

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