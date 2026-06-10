En medio de un mercado de pases bastante movido, donde varios clubes de la Liga 1 buscan reforzarse pensando en la segunda parte de la temporada, en Universitario de Deportes siguen a la expectativa de los elementos que están en carpeta para el Torneo Clausura. Ahora con Héctor Cúper como parte importante en la toma de decisiones, en tienda crema no quieren volver a fallar en las contrataciones, ya que son conscientes de que tienen que llevarse el segundo certamen del año si quieren pelear por el título nacional.

En medio de esto, un nombre que apareció con fuerza en la órbita de la ‘U’ tras el cierre del Torneo Apertura fue el de Piero Quispe. Aprovechando su presencia en Lima, la administración, encabezada por Franco Velazco, le hizo saber al volante el deseo de tenerlo nuevamente en casa y que se sume al proyecto deportivo de Cúper, buscando no solo ganar el Clausura, sino también luchar por el tan ansiado tetracampeonato.

Las primeras conversaciones fueron positivas y Universitario hizo un esfuerzo para acercarse a las pretensiones económicas de Quispe, dejando todo en manos del futbolista y su entorno. Si bien el volante no es un jugador barato, en el cuadro merengue ajustaron el presupuesto y llegaron a los números. No obstante, después de eso las tratativas no avanzaron más.

Piero Quispe también tiene una interesante oferta del Atlanta de México. (Foto: AFP)

Según revelaron en el programa Hablemos de MAX, las negociaciones con Quispe quedaron estancadas y hay pocas posibilidades de que vuelvan a reactivarse, sobre todo por los tiempos. El entorno del mediocampista tiene que resolver su futuro pronto y hay una latente opción del Atlante de México, con una oferta más tentadora y que supera los números ofrecidos por la ‘U’.

Pese a que en Universitario le ofrecieron dos años y medio de contrato, Quispe todavía no ha logrado desvincularse de Pumas UNAM, club con el que tiene vínculo hasta finales de este 2026. Del lado del cuadro mexicano, están esperando a ver qué decide el futbolista nacional y si se abre una opción de extender el contrato para después pueda irse a préstamo. Hay muchas opciones abiertas.

En sentido, desde el lado de la ‘U’ ya hicieron todo lo que estaba en sus manos y ahora se encuentran enfocados en los otros elementos que buscan cerrar a lo largo de esta semana. Universitario no solo sigue negociando con Gianluca Lapadula para sumarlo a su delantera lo más pronto posible, sino también la salida de los extranjeros Sekou Gassama y Miguel Silveira, un paso clave para que puedan incorporar a más elementos.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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