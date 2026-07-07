Si bien en la interna de Universitario de Deportes están trabajando para cerrar los fichajes que hacen falta para que el plantel esté completo según los requerimientos de Héctor Cúper, desde afuera la hinchada ha empezado a desesperarse por la demora, especialmente porque porque el próximo 18 de julio debutarán en el Torneo Clausura visitando a ADT en Tarma. Es decir, el margen de entrenamiento para las nuevas incorporaciones será muy corto –y el de prueba también, ya que solo tendrán un amistoso más antes del reinició del campeonato, el sábado 11 frente a Millonarios–.

Sin embargo, desde la ‘U’ están tomado todo con calma, no sin dejar de preocuparse por las necesidades que tienen pensando en volver a ser competitivos en la Liga 1 y no quedar relegados de la pelea por el título como ocurrió en el Torneo Apertura. Y es que si no mejoran lo hecho durante el primer semestre de la temporada, lo cremas estarán muy lejos de seguir soñando con el tetracampeonato.

En ese sentido, en una reciente entrevista con RPP Noticias, Héctor Cúper, director técnico de la ‘U’, afirmó que comprende la ansiedad que hay alrededor del club por los fichajes que aún no llegan, pero dejó en claro que esto tiene una explicación: no quiere equivocarse en la elección de los nombres que faltan llegar. Así pues, asume la responsabilidad de que pronto habrán novedades.

“Entiendo la ansiedad que puede haber. Algunos jugadores han venido, pero todavía falta. Pero si se ha demorado un poco, yo también tengo mi responsabilidad por no equivocarme (…) Hasta le diría más: yo estoy siendo el responsable y lo estoy atrasando un poco, pero hay cosas vistas y en los próximos días habrán novedades”, comentó.

Jesús Castillo tiene una interesante propuesta para volver al extranjero. (Foto: Getty Images)

En cuanto a la posición de volante central y la urgencia por sumar un nombre frente a la inminente partida de Jesús Castillo –tiene una interesante propuesta del Medio Oriente–, Cúper no se mostró desesperado por que sea así, pero no negó que si está abierta esa opción, la tomará. En definitiva, aclaró que ya hay dos nombres en específico que parten con ventaja y que podrían cerrarse en unos días.

“Una obligación no (volante central) porque la obligación que tenemos es de resolver los problemas que uno tenga. Ahora, si está la posibilidad, vamos a decir que sí, que venga un volante central. (Extranjero) Es muy probable. Hay una tendencia hacia dos nombres”, finalizó. Recordemos que hasta la fecha se han oficializado las llegadas de Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula, además de las salidas de Sekou Gassama y Miguel Silveira.

Gianluca Lapadula es uno de los fichajes anunciados por Universitario en este mercado de pases. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial dentro de poco más de dos semanas cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR