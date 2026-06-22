¡Un partidazo! Francia enfrentará a Irak este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026, en el Lincoln Financial Field, Filadelfia, desde las 11:00 p. m. (Madrid), 2:00 p.m. (PT) y 6:00 p.m. (Buenos Aires). El compromiso será transmitido EN DIRECTO por la señal de DAZN Mundial. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura por televisión y cualquier plataforma digital.

Para ver el Francia vs. Irak por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional, así que la señal y horario son los mismos en todas las ciudades (lunes 22 de junio a las 11:00 p.m., hora peninsular española).

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia vs. Irak por TV y streaming online?

Ciudad Hora del partido Canal / Plataforma en DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 11:00 p.m. DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 11:00 p.m. DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 11:00 p.m. DAZN Mundial DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 11:00 p.m. DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 11:00 p.m. DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 11:00 p.m. DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 11:00 p.m. DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 11:00 p.m. DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 11:00 p.m. DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 11:00 p.m. DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia vs. Irak?

Si quieres ver en directo el partido Francia de Mbappé contra Irak, que se realizará este lunes 22 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en el Estadio Filadelfia de Estados Unidos, por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

El partido es válido por la segunda jornada del grupo I y se realizará a las 11:00 p.m. (hora peninsular). Se seguirá por streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

DAZN Mundial precio en España

Para que puedas ver EN DIRECTO todos los partidos del Mundial 2026 en España, tienes que pagar 19,99 euros mediante un pago único .

Con ese pago vas a contratar el paquete especial por la Copa del Mundo . Es importante señalar que tu suscripción tiene que estar activa en cualquiera de los planes estándar de DAZN.

Ojo, existen algunas excepciones donde el torneo está incluido sin coste adicional: