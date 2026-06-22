Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en el Estadio Filadelfia de Estados Unidos, por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en el Estadio Filadelfia de Estados Unidos, por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre Francia e Irak, dos selecciones que buscan sumar puntos importantes en la fase de grupos. El conjunto francés parte como favorito gracias a la calidad de su plantilla, pero Irak intentará sorprender en uno de los partidos más llamativos de la jornada.

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres saber dónde ver Francia vs. Irak EN VIVO hoy, aquí te contamos qué canales de televisión transmitirán el partido, las plataformas de streaming disponibles y los horarios oficiales por región.

¿En qué canales ver Francia vs. Irak EN VIVO en EE.UU.?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro entre Francia e Irak a través de diferentes opciones de televisión y streaming.

TV abierta y cable

  • FOX
  • FS1 (Fox Sports 1)
  • Telemundo
  • Universo

Streaming online

  • Peacock
  • Fubo
  • DirecTV Stream
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV
  • Sling TV
  • Aplicaciones de FOX Sports y Telemundo para usuarios con suscripción compatible

Estas plataformas ofrecerán la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, narración en vivo y análisis posteriores al partido.

Horarios de Francia vs. Irak en Estados Unidos por región

Región de EE.UU.Hora
Este (ET) – Florida, Nueva York, Filadelfia5:00 p.m.
Centro (CT) – Texas, Dallas, Houston, Chicago4:00 p.m.
Montaña (MT) – Denver, Phoenix3:00 p.m.
Pacífico (PT) – California, Los Ángeles, San Francisco2:00 p.m.
Alaska (AKDT)1:00 p.m.
Hawái (HST)11:00 a.m.

Horarios de Francia vs. Irak por país y canal de transmisión

PaísHoraCanal
Argentina18:00DSports, DGO
Uruguay18:00DSports, DGO
Chile17:00DSports, DGO
Paraguay17:00Tigo Sports, DSports
Bolivia17:00Tigo Sports, DSports
Venezuela17:00DSports, DGO
Colombia16:00DSports, DGO
Ecuador16:00DSports, DGO
Perú16:00DSports, DGO
Panamá16:00RPC TV, TVMax
México15:00Canal 5, TUDN, ViX
Costa Rica15:00Teletica, TD+
Guatemala15:00Tigo Sports
Honduras15:00Deportes TVC
El Salvador15:00Canal 4
Nicaragua15:00Canal 10
República Dominicana17:00CDN Deportes
Puerto Rico17:00Telemundo Puerto Rico
España23:00RTVE, Movistar Plus+

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