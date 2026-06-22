La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre Francia e Irak, dos selecciones que buscan sumar puntos importantes en la fase de grupos. El conjunto francés parte como favorito gracias a la calidad de su plantilla, pero Irak intentará sorprender en uno de los partidos más llamativos de la jornada.
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres saber dónde ver Francia vs. Irak EN VIVO hoy, aquí te contamos qué canales de televisión transmitirán el partido, las plataformas de streaming disponibles y los horarios oficiales por región.
¿En qué canales ver Francia vs. Irak EN VIVO en EE.UU.?
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro entre Francia e Irak a través de diferentes opciones de televisión y streaming.
TV abierta y cable
- FOX
- FS1 (Fox Sports 1)
- Telemundo
- Universo
Streaming online
- Peacock
- Fubo
- DirecTV Stream
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Sling TV
- Aplicaciones de FOX Sports y Telemundo para usuarios con suscripción compatible
Estas plataformas ofrecerán la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, narración en vivo y análisis posteriores al partido.
Horarios de Francia vs. Irak en Estados Unidos por región
|Región de EE.UU.
|Hora
|Este (ET) – Florida, Nueva York, Filadelfia
|5:00 p.m.
|Centro (CT) – Texas, Dallas, Houston, Chicago
|4:00 p.m.
|Montaña (MT) – Denver, Phoenix
|3:00 p.m.
|Pacífico (PT) – California, Los Ángeles, San Francisco
|2:00 p.m.
|Alaska (AKDT)
|1:00 p.m.
|Hawái (HST)
|11:00 a.m.
Horarios de Francia vs. Irak por país y canal de transmisión
|País
|Hora
|Canal
|Argentina
|18:00
|DSports, DGO
|Uruguay
|18:00
|DSports, DGO
|Chile
|17:00
|DSports, DGO
|Paraguay
|17:00
|Tigo Sports, DSports
|Bolivia
|17:00
|Tigo Sports, DSports
|Venezuela
|17:00
|DSports, DGO
|Colombia
|16:00
|DSports, DGO
|Ecuador
|16:00
|DSports, DGO
|Perú
|16:00
|DSports, DGO
|Panamá
|16:00
|RPC TV, TVMax
|México
|15:00
|Canal 5, TUDN, ViX
|Costa Rica
|15:00
|Teletica, TD+
|Guatemala
|15:00
|Tigo Sports
|Honduras
|15:00
|Deportes TVC
|El Salvador
|15:00
|Canal 4
|Nicaragua
|15:00
|Canal 10
|República Dominicana
|17:00
|CDN Deportes
|Puerto Rico
|17:00
|Telemundo Puerto Rico
|España
|23:00
|RTVE, Movistar Plus+