Francia e Irak protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El partido se disputará este lunes 22 de junio en el Philadelphia Stadium de Estados Unidos, donde los franceses buscarán dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que los iraquíes intentarán sumar puntos valiosos para seguir soñando con la clasificación.

La expectativa por este compromiso es enorme debido a la calidad de los jugadores franceses y al carácter que ha mostrado Irak en sus últimas presentaciones. Si quieres seguir el partido EN VIVO y conocer los horarios y canales de transmisión en distintos países, aquí encontrarás toda la información necesaria para no perderte ningún detalle del encuentro.

¿Dónde ver Francia vs. Irak EN VIVO por TV abierta y cable?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming. En Estados Unidos habrá una opción de TV abierta gratuita, mientras que en Latinoamérica la cobertura estará disponible principalmente mediante televisión por suscripción.

País / RegiónCanal de TVTipo
Estados Unidos (español)TelemundoTV abierta gratuita
Estados Unidos (español)UniversoCable
Estados UnidosFOX SportsCable
ArgentinaDSPORTSCable
ChileDSPORTSCable
PerúDSPORTSCable
ColombiaDSPORTSCable
EcuadorDSPORTSCable
UruguayDSPORTSCable
ParaguayDSPORTSCable
VenezuelaDSPORTSCable
BoliviaDSPORTSCable
LatinoaméricaDGOStreaming

Horarios de Francia vs. Irak por país

El partido entre Francia e Irak se jugará este lunes 22 de junio y comenzará en los siguientes horarios:

PaísHora
Perú16:00
Colombia16:00
Ecuador16:00
México16:00
Estados Unidos (Centro)16:00
Chile17:00
Venezuela17:00
Bolivia17:00
Paraguay17:00
Estados Unidos (Este)17:00
Argentina18:00
Uruguay18:00
Brasil18:00
España23:00
Francia23:00
Irak00:00 del martes 23 de junio

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