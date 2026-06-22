Francia e Irak protagonizan uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El partido se disputará este lunes 22 de junio en el Philadelphia Stadium de Estados Unidos, donde los franceses buscarán dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que los iraquíes intentarán sumar puntos valiosos para seguir soñando con la clasificación.
La expectativa por este compromiso es enorme debido a la calidad de los jugadores franceses y al carácter que ha mostrado Irak en sus últimas presentaciones. Si quieres seguir el partido EN VIVO y conocer los horarios y canales de transmisión en distintos países, aquí encontrarás toda la información necesaria para no perderte ningún detalle del encuentro.
¿Dónde ver Francia vs. Irak EN VIVO por TV abierta y cable?
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming. En Estados Unidos habrá una opción de TV abierta gratuita, mientras que en Latinoamérica la cobertura estará disponible principalmente mediante televisión por suscripción.
|País / Región
|Canal de TV
|Tipo
|Estados Unidos (español)
|Telemundo
|TV abierta gratuita
|Estados Unidos (español)
|Universo
|Cable
|Estados Unidos
|FOX Sports
|Cable
|Argentina
|DSPORTS
|Cable
|Chile
|DSPORTS
|Cable
|Perú
|DSPORTS
|Cable
|Colombia
|DSPORTS
|Cable
|Ecuador
|DSPORTS
|Cable
|Uruguay
|DSPORTS
|Cable
|Paraguay
|DSPORTS
|Cable
|Venezuela
|DSPORTS
|Cable
|Bolivia
|DSPORTS
|Cable
|Latinoamérica
|DGO
|Streaming
Horarios de Francia vs. Irak por país
El partido entre Francia e Irak se jugará este lunes 22 de junio y comenzará en los siguientes horarios:
|País
|Hora
|Perú
|16:00
|Colombia
|16:00
|Ecuador
|16:00
|México
|16:00
|Estados Unidos (Centro)
|16:00
|Chile
|17:00
|Venezuela
|17:00
|Bolivia
|17:00
|Paraguay
|17:00
|Estados Unidos (Este)
|17:00
|Argentina
|18:00
|Uruguay
|18:00
|Brasil
|18:00
|España
|23:00
|Francia
|23:00
|Irak
|00:00 del martes 23 de junio