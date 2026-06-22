Canales TV que transmiten Francia vs. Irak EN VIVO GRATIS hoy, con Mbappé, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países

Francia e Irak se verán las caras en uno de los duelos más esperados de la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el lunes 22 de junio en punto de las 23:00 hrs (horario peninsular) / 5pm ET / 2 pm PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Kylian Mbappé y si podrá igualar o superar a Lionel Messi como máximo anotador de la historia de los mundiales. Para ver el partido Francia vs. Irak en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Siga la señal de ESPN en vivo por internet para descubrir cómo ver el partido Francia vs. Irak por el Mundial 2026. Transmisión disponible en sistemas de fútbol TV y Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Irak EN VIVO y ONLINE?

El partido del lunes 22 de junio entre Francia e Irak por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ DAZN, DAZN Mundial Alemania Das Erste, ORF eins SRF zwei, MagentaTV México -- ViX Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) DirecTV Sports DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) FOX TiGo Sports Estados Unidos FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi Canadá TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS TSN+, RDS App Puerto Rico Telemundo NAICOM Reino Unido BBC One BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live Francia beIN Sports 1, M6 M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL Italia -- DAZN Suiza RSI La 2, RTS Sport M6, ORF eins, SRF zwei, RTS 2, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV Suecia SVT 1, NRK1 SVT Play, Discovery+ Portugal Sport TV5 Sport TV Multiscreen Noruega NRK Sport, NRK1, NRK TV -- Austria ORF eins SRF zwei, ORF ON Bélgica Tipik, VRT 1 Proximus Pickx, RTBF Auvio Direct, Sporza, VRT MAX Japón -- DAZN

Descubra quién ganó el partido Francia vs. Irak en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Acceda al reporte oficial con el marcador final en directo online, los autores de los goles y estadísticas. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Francia vs. Irak por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 23:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 23:00 horas

: 23:00 horas México y Centroamérica : 15:00 horas

: 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 16:00 horas

: 16:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 18:00 horas

: 18:00 horas Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT)