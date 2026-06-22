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Canales TV que transmiten Francia vs. Irak EN VIVO GRATIS hoy, con Mbappé, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países

Revisa los canales de TV que transmiten el partido Francia vs. Irak en vivo gratis con Kylian Mbappé hoy, lunes 22 de junio, por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial 2026 desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia en Estados Unidos, México y más países de la región.

Revise la lista de canales TV que transmiten Francia vs. Irak en vivo gratis hoy con Mbappé en el Mundial de Fútbol 2026. Guía completa de señales oficiales en directo para EE.UU., México y más países. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Revise la lista de canales TV que transmiten Francia vs. Irak en vivo gratis hoy con Mbappé en el Mundial de Fútbol 2026. Guía completa de señales oficiales en directo para EE.UU., México y más países. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Francia e Irak se verán las caras en uno de los duelos más esperados de la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el lunes 22 de junio en punto de las 23:00 hrs (horario peninsular) / 5pm ET / 2 pm PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Kylian Mbappé y si podrá igualar o superar a Lionel Messi como máximo anotador de la historia de los mundiales. Para ver el partido Francia vs. Irak en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Siga la señal de ESPN en vivo por internet para descubrir cómo ver el partido Francia vs. Irak por el Mundial 2026. Transmisión disponible en sistemas de fútbol TV y Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Siga la señal de ESPN en vivo por internet para descubrir cómo ver el partido Francia vs. Irak por el Mundial 2026. Transmisión disponible en sistemas de fútbol TV y Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Irak EN VIVO y ONLINE?

El partido del lunes 22 de junio entre Francia e Irak por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+DAZN, DAZN Mundial
AlemaniaDas Erste, ORF einsSRF zwei, MagentaTV
México--ViX
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDSTSN+, RDS App
Puerto RicoTelemundoNAICOM
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
FranciabeIN Sports 1, M6M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL
Italia--DAZN
SuizaRSI La 2, RTS SportM6, ORF eins, SRF zwei, RTS 2, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV
SueciaSVT 1, NRK1SVT Play, Discovery+
PortugalSport TV5Sport TV Multiscreen
NoruegaNRK Sport, NRK1, NRK TV--
AustriaORF einsSRF zwei, ORF ON
BélgicaTipik, VRT 1Proximus Pickx, RTBF Auvio Direct, Sporza, VRT MAX
Japón--DAZN
Descubra quién ganó el partido Francia vs. Irak en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Acceda al reporte oficial con el marcador final en directo online, los autores de los goles y estadísticas. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Descubra quién ganó el partido Francia vs. Irak en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Acceda al reporte oficial con el marcador final en directo online, los autores de los goles y estadísticas. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Francia vs. Irak por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 23:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 23:00 horas
  • México y Centroamérica: 15:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 18:00 horas
  • Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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