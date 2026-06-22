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Canales TV que transmiten Francia vs. Irak EN VIVO GRATIS hoy, con Mbappé, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países
Revisa los canales de TV que transmiten el partido Francia vs. Irak en vivo gratis con Kylian Mbappé hoy, lunes 22 de junio, por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial 2026 desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia en Estados Unidos, México y más países de la región.
Francia e Irak se verán las caras en uno de los duelos más esperados de la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el lunes 22 de junio en punto de las 23:00 hrs (horario peninsular) / 5pm ET / 2 pm PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Kylian Mbappé y si podrá igualar o superar a Lionel Messi como máximo anotador de la historia de los mundiales. Para ver el partido Francia vs. Irak en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Irak EN VIVO y ONLINE?
El partido del lunes 22 de junio entre Francia e Irak por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+
|DAZN, DAZN Mundial
|Alemania
|Das Erste, ORF eins
|SRF zwei, MagentaTV
|México
|--
|ViX
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|TiGo Sports
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
|Canadá
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS
|TSN+, RDS App
|Puerto Rico
|Telemundo
|NAICOM
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
|Francia
|beIN Sports 1, M6
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL
|Italia
|--
|DAZN
|Suiza
|RSI La 2, RTS Sport
|M6, ORF eins, SRF zwei, RTS 2, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV
|Suecia
|SVT 1, NRK1
|SVT Play, Discovery+
|Portugal
|Sport TV5
|Sport TV Multiscreen
|Noruega
|NRK Sport, NRK1, NRK TV
|--
|Austria
|ORF eins
|SRF zwei, ORF ON
|Bélgica
|Tipik, VRT 1
|Proximus Pickx, RTBF Auvio Direct, Sporza, VRT MAX
|Japón
|--
|DAZN
¿A qué hora juega Francia vs. Irak por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Francia vs. Irak por la segunda jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 23:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 23:00 horas
- México y Centroamérica: 15:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 16:00 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 18:00 horas
- Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT)
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