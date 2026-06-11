La espera llegó a su fin. La Copa Mundial FIFA 2026 levantará oficialmente el telón este jueves 11 de junio (10:30 horas del Tiempo de Centro) con una espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a hacer historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.
El evento contará con la participación estelar de Shakira, encargada de interpretar el himno oficial del torneo, además de un elenco internacional de artistas que acompañarán el inicio de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.
Para los aficionados de Sudamérica que deseen seguir cada detalle del espectáculo desde su televisor, computadora, celular o Smart TV, la cobertura EN VIVO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.
TL;DR de la inauguración del Mundial 2026
- 📺 DSports EN VIVO
- 💻 DGO EN VIVO
- 🎤 Shakira encabezará el espectáculo musical
- 🏟️ Estadio Azteca de Ciudad de México
- 🌎 Inicio oficial de la Copa Mundial FIFA 2026
- ⚽ Previa del partido México vs. Sudáfrica
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira?
DIRECTV Sports ofrecerá la cobertura completa de la ceremonia inaugural para los países de Sudamérica donde opera la señal deportiva. Los usuarios podrán seguir la llegada de las delegaciones, el espectáculo musical, los actos protocolares y toda la previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
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- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
¿Cómo ver DGO ONLINE, la inauguración del Mundial 2026?
Los aficionados también podrán seguir la ceremonia mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV que permite acceder a las señales en vivo de DSports desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Pasos para ver la inauguración en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar a la plataforma web.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la cobertura especial de la inauguración del Mundial 2026.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
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Teléfonos móviles
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- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Shakira liderará el espectáculo inaugural del Mundial
La cantante colombiana será una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural y presentará “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. El espectáculo también contará con la participación de artistas internacionales y figuras representativas de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.
Horario, TV y dónde ver la inauguración del Mundial 2026
|Dato
|Información
|Evento
|Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Jueves 11 de junio de 2026
|Artista principal
|Shakira
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
|Streaming
|DGO
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México
|País
|México
|Antes de
|México vs. Sudáfrica
|Cobertura
|Ceremonia inaugural y show musical
La ceremonia inaugural marcará el comienzo de una edición histórica del Mundial con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones. Gracias a DIRECTV Sports y DGO, los aficionados de Sudamérica podrán seguir EN VIVO cada momento del espectáculo encabezado por Shakira y el inicio oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.