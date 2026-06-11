La espera llegó a su fin. La Copa Mundial FIFA 2026 levantará oficialmente el telón este jueves 11 de junio (10:30 horas del Tiempo de Centro) con una espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a hacer historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.

El evento contará con la participación estelar de Shakira, encargada de interpretar el himno oficial del torneo, además de un elenco internacional de artistas que acompañarán el inicio de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos.

Para los aficionados de Sudamérica que deseen seguir cada detalle del espectáculo desde su televisor, computadora, celular o Smart TV, la cobertura EN VIVO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de GOL Caracol y Canal RCN Deportes EN VIVO GRATIS para ver el show musical de Shakira durante la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. FOTO DE PORCIUNCULA PARA AFP

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🎤 Shakira encabezará el espectáculo musical

🏟️ Estadio Azteca de Ciudad de México

🌎 Inicio oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Previa del partido México vs. Sudáfrica

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira?

DIRECTV Sports ofrecerá la cobertura completa de la ceremonia inaugural para los países de Sudamérica donde opera la señal deportiva. Los usuarios podrán seguir la llegada de las delegaciones, el espectáculo musical, los actos protocolares y toda la previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

¿Cómo ver DGO ONLINE, la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados también podrán seguir la ceremonia mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV que permite acceder a las señales en vivo de DSports desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Pasos para ver la inauguración en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar a la plataforma web. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la cobertura especial de la inauguración del Mundial 2026.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el show musical de Shakira durante la inauguración del Mundial 2026 del jueves 11 de junio en el Estadio Banorte de Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA DEPOR.COM

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Shakira liderará el espectáculo inaugural del Mundial

La cantante colombiana será una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural y presentará “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. El espectáculo también contará con la participación de artistas internacionales y figuras representativas de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Horario, TV y dónde ver la inauguración del Mundial 2026

Dato Información Evento Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Artista principal Shakira TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México País México Antes de México vs. Sudáfrica Cobertura Ceremonia inaugural y show musical

La ceremonia inaugural marcará el comienzo de una edición histórica del Mundial con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones. Gracias a DIRECTV Sports y DGO, los aficionados de Sudamérica podrán seguir EN VIVO cada momento del espectáculo encabezado por Shakira y el inicio oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)