DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 29 de junio desde las 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 2:30 p.m. y en España a las 10:30 p.m. del mismo día. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Unicanal, Trece (Canal 13), GEN (Canal 12) y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)
Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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