DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 21 de junio desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 4:00 p.m. y en España a las 12:00 a.m. del lunes 22. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Canal 5, Antel TV y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

Uruguay y Cabo Verde protagonizarán uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. Lo que en la previa parecía un duelo con claro favoritismo celeste, hoy se presenta como un encuentro cargado de incertidumbre luego de los resultados registrados en la fecha inaugural. Ambos equipos llegan invictos y con la ilusión de dar un paso clave rumbo a la fase eliminatoria.

La selección uruguaya afronta el compromiso con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad en su debut. El empate 1-1 frente a Arabia Saudita evitó que los dirigidos por Marcelo Bielsa aprovecharan el inesperado empate entre España y Cabo Verde, por lo que ahora necesitan sumar de a tres para no comprometer sus opciones de clasificación antes del cierre de la fase de grupos.

Si hay una selección que ha captado la atención de los aficionados en este grupo, esa es Cabo Verde. El combinado africano sorprendió al contener a España durante 90 minutos y sumar un histórico empate sin goles en su estreno mundialista. Lejos de conformarse con ese resultado, sus futbolistas han manifestado que el objetivo es competir de igual a igual con Uruguay y seguir haciendo historia en su primera Copa del Mundo.

El encuentro también tendrá un componente emocional especial para Cabo Verde. El arquero Vozinha, una de las figuras del empate ante España, contará con la presencia de su madre en las tribunas de Miami después de que pudiera viajar a Estados Unidos para acompañarlo en este momento histórico. Ese tipo de historias ha fortalecido aún más la confianza de un plantel que sueña con convertirse en la gran revelación del torneo.

¿Cómo ver Uruguay vs. Cabo Verde por DIRECTV?

Los aficionados que cuentan con el servicio de DIRECTV podrán seguir el partido entre Uruguay y Cabo Verde a través de las señales deportivas incluidas en su programación. La operadora ofrecerá una amplia cobertura del encuentro, con transmisión en vivo, análisis previos y toda la información relacionada con la participación de la Celeste en el Mundial 2026.

¿Cómo ver Uruguay vs. Cabo Verde por DGO?

Además de la televisión satelital, los usuarios pueden acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Este servicio permite ver el partido en vivo desde distintos dispositivos conectados a internet, sin necesidad de estar frente a un televisor.

¿Cómo ver DIRECTV desde el celular para seguir a Uruguay?

Los usuarios de Android y iPhone solo necesitan descargar la aplicación de DGO, iniciar sesión con sus credenciales y acceder a la transmisión en directo. Esta alternativa resulta ideal para quienes desean seguir el partido mientras están fuera de casa.

¿Cómo ver DIRECTV en Smart TV para el Uruguay vs. Cabo Verde?

Los televisores inteligentes compatibles permiten instalar la aplicación de DGO y disfrutar del encuentro en pantalla grande. De esta manera, los aficionados pueden vivir toda la emoción del Mundial con una experiencia similar a la de la televisión tradicional.

¿Cómo ver Uruguay vs. Cabo Verde desde una computadora?

La plataforma DGO también está disponible en navegadores web. Los usuarios pueden ingresar desde una laptop o computadora de escritorio para seguir el partido en vivo y acceder a contenidos complementarios relacionados con la Copa del Mundo.

¿Cómo ver DIRECTV desde una tablet?

Las tablets representan otra alternativa práctica para disfrutar del encuentro. Con una conexión estable a internet y acceso a DGO, los aficionados podrán seguir cada jugada de Uruguay ante Cabo Verde desde cualquier lugar.

¿Qué cobertura especial ofrece DIRECTV durante el Mundial 2026?

Además de los partidos en vivo, DIRECTV suele complementar su programación con previas, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas, resúmenes y programas especiales dedicados a la Copa del Mundo, brindando una experiencia más completa para los seguidores del fútbol.

¿Por qué ver Uruguay vs. Cabo Verde por DIRECTV?

Gracias a su combinación de televisión satelital y streaming mediante DGO, DIRECTV se presenta como una de las opciones más completas para seguir a Uruguay en el Mundial 2026, permitiendo acceder al partido desde televisores, celulares, tablets, computadoras y Smart TV con total comodidad.

Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus cuentan con los derechos de transmisión para pasar el encuentro entre Uruguay vs. Cabo Verde. (Video: AUF)

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