El partido entre Brasil y Haití por la Copa Mundial de Fútbol 2026 se disputará este viernes 19 de junio. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
El partido entre Brasil y Haití por la Copa Mundial de Fútbol 2026 se disputará este viernes 19 de junio. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

La selección de Brasil vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 con un partido que promete emociones frente a Haití, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos. La Canarinha buscará sumar una victoria que la acerque a los dieciseisavos de final, mientras que el equipo caribeño intentará dar la sorpresa y mantenerse con opciones de clasificación.

Miles de aficionados alrededor del mundo estarán pendientes de este encuentro, especialmente en América Latina, donde Brasil es una de las selecciones más populares. Si quieres saber a qué hora juega el partido en tu país y cuáles son los canales de TV abierta y plataformas de streaming que lo transmitirán EN VIVO, aquí encontrarás toda la información actualizada.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Brasil vs. Haití hoy?

El partido entre Brasil y Haití por la Copa Mundial de Fútbol 2026 se disputará este viernes 19 de junio.

PaísHora
Brasil9:30 p. m.
Argentina9:30 p. m.
Uruguay9:30 p. m.
Chile8:30 p. m.
Paraguay8:30 p. m.
Bolivia8:30 p. m.
Venezuela8:30 p. m.
Perú7:30 p. m.
Colombia7:30 p. m.
Ecuador7:30 p. m.
Panamá7:30 p. m.
México6:30 p. m.
Costa Rica6:30 p. m.
Guatemala6:30 p. m.
Honduras6:30 p. m.
El Salvador6:30 p. m.
Nicaragua6:30 p. m.
Estados Unidos (ET)8:30 p. m.
Estados Unidos (CT)7:30 p. m.
Estados Unidos (MT)6:30 p. m.
Estados Unidos (PT)5:30 p. m.
España2:30 a. m. (20 de junio)
Haití8:30 p. m.
Brasil vs Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)
Brasil vs Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

¿Qué canal transmite Brasil vs. Haití EN VIVO por país?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según cada territorio. Estas son algunas de las señales y plataformas encargadas de emitir el encuentro.

PaísCanal o Streaming
BrasilGlobo, SporTV, Globoplay
ArgentinaTyC Sports, DGO
ChileDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
PerúDSports, DGO
ColombiaDSports, DGO
EcuadorDSports, DGO
VenezuelaDSports, DGO
BoliviaTigo Sports, DSports
ParaguayTigo Sports
MéxicoTUDN, ViX
Costa RicaTD+
PanamáTVMax
Estados UnidosFOX Sports, Telemundo, Universo, Peacock
EspañaDAZN
HaitíFIFA+ y operadores locales
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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