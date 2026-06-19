Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Brasil llega bajo presión a la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 tras igualar 1-1 frente a Marruecos en su debut, resultado que ha encendido las críticas de la prensa y de su propia afición. La ‘Canarinha’ está obligada a ganar cuando se mida a la sorprendente Haití, selección que busca dar otro golpe en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y complicar el panorama del cinco veces campeón del mundo.

Si quieres ver el Brasil vs. Haití EN VIVO por señal abierta, TV de cable o streaming legal, aquí encontrarás el listado actualizado de canales y plataformas autorizadas para Estados Unidos, México, el resto de Latinoamérica y otros territorios, según las guías oficiales de transmisión y acuerdos de derechos de competición. A continuación te comparto qué opción usar en tu país para seguir online y por televisión uno de los partidos más decisivos de la fase de grupos del Mundial 2026, con enlaces y referencias a fuentes confiables para garantizar una cobertura segura y en tiempo real.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canal transmite Brasil vs. Haití EN VIVO por TV señal abierta y Online?

Brasil vs. Haití por el Mundial 2026 cuenta con señal oficial prácticamente en toda América y en España, combinando TV abierta, cable/satélite y plataformas de streaming como DGO, ViX, DAZN, Paramount+ y Globoplay.

País / regiónCanales de TV (abierta / cable / satélite)Plataformas de streaming / apps oficiales
BrasilTV Globo (señal abierta), SporTV (TV paga), StarTV u otros operadores con derechos regionales Globoplay (streaming de Globo), apps de SporTV, plataformas OTT de operadores locales
HaitíCanales con señal de DSports vía operadores regionales, más TV abierta local con sublicencia (según parrilla oficial) DGO (DirecTV), DAZN con señal de DSPORTS en territorios habilitados, OTT de operadores locales
ArgentinaDSports (DIRECTV Sports), TyC Sports DGO (DirecTV), Flow, Telecentro Play, Paramount+
UruguayCanal 5, Canal 10, Canal 12, DSports DGO, DAZN (con señal DSPORTS), apps de canales abiertos según programación
ParaguayTelefuturo, SNT, DSports DGO, apps de TV abierta (Telefuturo, SNT) según disponibilidad
ChileChilevisión (abierta), DSports DGO, DAZN (DSPORTS para Chile)
BoliviaRed Uno, Unitel, señales con paquete del Mundial, DSports vía operadores DGO, apps de operadores con DSports y señales abiertas
PerúAmérica Televisión (señal abierta), DSports América TVGO, DGO, DAZN (DSPORTS), Paramount+ en algunos paquetes
ColombiaCaracol Televisión, Canal RCN, DSports DGO, Caracol Play, plataformas OTT de RCN, DAZN con DSPORTS
EcuadorTeleamazonas (abierta), DSports Teleamazonas En Vivo, DGO, Paramount+
VenezuelaDSports por DirecTV DGO, DAZN (DSPORTS para Venezuela)
MéxicoCanal 5 (Televisa), TUDN, Azteca 7, Sky Sports (según programación del Mundial 2026) ViX / ViX Premium (Pase Mundial 2026), Sky+, TUDN App, Azteca Deportes En Vivo
CentroaméricaTigo Sports y canales abiertos con sublicencia en cada país Tigo Sports App, DGO, DAZN (DSPORTS en territorios habilitados)
Estados UnidosFOX, FS1/FOX One (TV en inglés) FOX Sports App, Fubo, Sling TV, servicios OTT de cableoperadores
CanadáTSN, CTV, RDS (Bell Media) – paquete general del Mundial TSN Direct, RDS Direct, apps de CTV y Bell Media
EspañaLa 1 de TVE, Teledeporte, DAZN (según programación oficial) RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ con paquete del Mundial
Resto de Sudamérica*DSports (DIRECTV Sports) + canales abiertos con sublicencias locales DGO, DAZN (DSPORTS), Disney+ Premium y Paramount+ en territorios donde tienen derechos del Mundial

¿A qué hora juega Brasil-Haití EN VIVO HOY 19 de junio?

  • México: 18:30 (6:30 p. m.), tiempo del Centro.
  • Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua): 18:30 (6:30 p. m.).
  • Colombia: 19:30 (7:30 p. m.).
  • Perú: 19:30 (7:30 p. m.).
  • Ecuador: 19:30 (7:30 p. m.).
  • Panamá: 19:30 (7:30 p. m.).
  • Bolivia: 20:30 (8:30 p. m.).
  • Venezuela: 20:30 (8:30 p. m.).
  • Chile: 20:30 (8:30 p. m.).
  • Paraguay: 21:00 (9:00 p. m.) aproximadamente, en línea con la franja de Argentina para este partido.
  • Argentina: 21:30 (9:30 p. m.).
  • Uruguay: 21:30 (9:30 p. m.).
  • Brasil (Brasilia, Río de Janeiro, São Paulo): 21:30 (9:30 p. m.).
  • Haití: 20:30–21:30 p. m. aproximado, según la conversión local desde el horario del Este de EE. UU. para el encuentro en Filadelfia.

Horarios en Estados Unidos y Canadá

  • Estados Unidos (Este, ET – Nueva York, Miami, Washington D. C.): 20:30 (8:30 p. m.).
  • Estados Unidos (Centro, CT – Chicago, Dallas, Houston): 19:30 (7:30 p. m.).
  • Estados Unidos (Montaña, MT – Denver, Salt Lake City): 18:30 (6:30 p. m.).
  • Estados Unidos (Pacífico, PT – Los Ángeles, San Francisco): 17:30 (5:30 p. m.).
  • Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal – zona ET): 20:30 (8:30 p. m.).

Horarios en Europa (referenciales)

  • España (península): 02:30 (2:30 a. m. del sábado 20 de junio).
  • Francia, Alemania, Italia: 02:30–03:30 a. m. del sábado, según huso local respecto a UTC 00:30.
Brasil vs Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)
Brasil vs Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

Posibles alineaciones de Brasil vs. Haití

Brasil

  • Portero: Alisson.
  • Defensores: Roger Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos.
  • Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá.
  • Delanteros: Raphinha, Vinicius e Igor Thiago.

Haití

  • Portero: Johny Placide.
  • Defensores: Martin Expérience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé y Carlens Arcus.
  • Mediocampistas: Jean-Ricner Bellegarde y Danley Jean Jacques.
  • Delanteros: Ruben Providence, Louicius Deedson, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS