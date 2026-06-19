Brasil llega bajo presión a la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 tras igualar 1-1 frente a Marruecos en su debut, resultado que ha encendido las críticas de la prensa y de su propia afición. La ‘Canarinha’ está obligada a ganar cuando se mida a la sorprendente Haití, selección que busca dar otro golpe en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y complicar el panorama del cinco veces campeón del mundo.
Si quieres ver el Brasil vs. Haití EN VIVO por señal abierta, TV de cable o streaming legal, aquí encontrarás el listado actualizado de canales y plataformas autorizadas para Estados Unidos, México, el resto de Latinoamérica y otros territorios, según las guías oficiales de transmisión y acuerdos de derechos de competición. A continuación te comparto qué opción usar en tu país para seguir online y por televisión uno de los partidos más decisivos de la fase de grupos del Mundial 2026, con enlaces y referencias a fuentes confiables para garantizar una cobertura segura y en tiempo real.
¿Qué canal transmite Brasil vs. Haití EN VIVO por TV señal abierta y Online?
Brasil vs. Haití por el Mundial 2026 cuenta con señal oficial prácticamente en toda América y en España, combinando TV abierta, cable/satélite y plataformas de streaming como DGO, ViX, DAZN, Paramount+ y Globoplay.
|País / región
|Canales de TV (abierta / cable / satélite)
|Plataformas de streaming / apps oficiales
|Brasil
|TV Globo (señal abierta), SporTV (TV paga), StarTV u otros operadores con derechos regionales
|Globoplay (streaming de Globo), apps de SporTV, plataformas OTT de operadores locales
|Haití
|Canales con señal de DSports vía operadores regionales, más TV abierta local con sublicencia (según parrilla oficial)
|DGO (DirecTV), DAZN con señal de DSPORTS en territorios habilitados, OTT de operadores locales
|Argentina
|DSports (DIRECTV Sports), TyC Sports
|DGO (DirecTV), Flow, Telecentro Play, Paramount+
|Uruguay
|Canal 5, Canal 10, Canal 12, DSports
|DGO, DAZN (con señal DSPORTS), apps de canales abiertos según programación
|Paraguay
|Telefuturo, SNT, DSports
|DGO, apps de TV abierta (Telefuturo, SNT) según disponibilidad
|Chile
|Chilevisión (abierta), DSports
|DGO, DAZN (DSPORTS para Chile)
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, señales con paquete del Mundial, DSports vía operadores
|DGO, apps de operadores con DSports y señales abiertas
|Perú
|América Televisión (señal abierta), DSports
|América TVGO, DGO, DAZN (DSPORTS), Paramount+ en algunos paquetes
|Colombia
|Caracol Televisión, Canal RCN, DSports
|DGO, Caracol Play, plataformas OTT de RCN, DAZN con DSPORTS
|Ecuador
|Teleamazonas (abierta), DSports
|Teleamazonas En Vivo, DGO, Paramount+
|Venezuela
|DSports por DirecTV
|DGO, DAZN (DSPORTS para Venezuela)
|México
|Canal 5 (Televisa), TUDN, Azteca 7, Sky Sports (según programación del Mundial 2026)
|ViX / ViX Premium (Pase Mundial 2026), Sky+, TUDN App, Azteca Deportes En Vivo
|Centroamérica
|Tigo Sports y canales abiertos con sublicencia en cada país
|Tigo Sports App, DGO, DAZN (DSPORTS en territorios habilitados)
|Estados Unidos
|FOX, FS1/FOX One (TV en inglés)
|FOX Sports App, Fubo, Sling TV, servicios OTT de cableoperadores
|Canadá
|TSN, CTV, RDS (Bell Media) – paquete general del Mundial
|TSN Direct, RDS Direct, apps de CTV y Bell Media
|España
|La 1 de TVE, Teledeporte, DAZN (según programación oficial)
|RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ con paquete del Mundial
|Resto de Sudamérica*
|DSports (DIRECTV Sports) + canales abiertos con sublicencias locales
|DGO, DAZN (DSPORTS), Disney+ Premium y Paramount+ en territorios donde tienen derechos del Mundial
¿A qué hora juega Brasil-Haití EN VIVO HOY 19 de junio?
- México: 18:30 (6:30 p. m.), tiempo del Centro.
- Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua): 18:30 (6:30 p. m.).
- Colombia: 19:30 (7:30 p. m.).
- Perú: 19:30 (7:30 p. m.).
- Ecuador: 19:30 (7:30 p. m.).
- Panamá: 19:30 (7:30 p. m.).
- Bolivia: 20:30 (8:30 p. m.).
- Venezuela: 20:30 (8:30 p. m.).
- Chile: 20:30 (8:30 p. m.).
- Paraguay: 21:00 (9:00 p. m.) aproximadamente, en línea con la franja de Argentina para este partido.
- Argentina: 21:30 (9:30 p. m.).
- Uruguay: 21:30 (9:30 p. m.).
- Brasil (Brasilia, Río de Janeiro, São Paulo): 21:30 (9:30 p. m.).
- Haití: 20:30–21:30 p. m. aproximado, según la conversión local desde el horario del Este de EE. UU. para el encuentro en Filadelfia.
Horarios en Estados Unidos y Canadá
- Estados Unidos (Este, ET – Nueva York, Miami, Washington D. C.): 20:30 (8:30 p. m.).
- Estados Unidos (Centro, CT – Chicago, Dallas, Houston): 19:30 (7:30 p. m.).
- Estados Unidos (Montaña, MT – Denver, Salt Lake City): 18:30 (6:30 p. m.).
- Estados Unidos (Pacífico, PT – Los Ángeles, San Francisco): 17:30 (5:30 p. m.).
- Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal – zona ET): 20:30 (8:30 p. m.).
Horarios en Europa (referenciales)
- España (península): 02:30 (2:30 a. m. del sábado 20 de junio).
- Francia, Alemania, Italia: 02:30–03:30 a. m. del sábado, según huso local respecto a UTC 00:30.
Posibles alineaciones de Brasil vs. Haití
Brasil
- Portero: Alisson.
- Defensores: Roger Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos.
- Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá.
- Delanteros: Raphinha, Vinicius e Igor Thiago.
Haití
- Portero: Johny Placide.
- Defensores: Martin Expérience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé y Carlens Arcus.
- Mediocampistas: Jean-Ricner Bellegarde y Danley Jean Jacques.
- Delanteros: Ruben Providence, Louicius Deedson, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.