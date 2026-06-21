Un partido que promete cautivar a varios. España recibirá a Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Atlanta, Estados Unidos, desde las 9:00 a. m. (PT de Estados Unidos) y 6:00 p.m. (horario español). Revisa la guía de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO este emocionante compromiso.
¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO HOY por el Mundial de Fútbol 2026?
El partido de España vs. Arabia Saudita, que se jugará hoy domingo 21 de junio, en el Estadio Atlanta, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat para el territorio español.
En Estados Unidos sigue el compromiso entre España contra Arabia Saudita por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Si te encuentras en México y quieres ver el partido entre España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026, debes televisar Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.
¿En qué transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026?
|País
|Canales
|Argentina
|TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount+
|Brasil
|Disney Plus
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+
|Colombia
|Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney Plus, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica EN VIVO, TDMAX y FOX+.
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+
|México
|Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.
|Paraguay
|GEN y Trece
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, AméricaTV GO, Disney Plus y Paramount+.
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+.
|España
|DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat
|México
|Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX
|Estados Unidos
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026?
Para que puedas disfrutar del partido España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se realizará este domingo 21 de junio, te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el compromiso en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 10:00 am
- España: 6:00 pm
- Puerto Rico: 12:00 pm
- República Dominicana: 12:00 pm
- Panamá: 11:00 am
- Costa Rica: 10:00 am
- El Salvador: 10:00 am
- Guatemala: 10:00 am
- Honduras: 10:00 am
- Nicaragua: 10:00 am
- Argentina: 1:00 pm
- Brasil (Brasilia): 1:00 pm
- Uruguay: 1:00 pm
- Chile (Santiago): 12:00 pm
- Paraguay: 1:00 pm
- Bolivia: 12:00 pm
- Venezuela: 12:00 pm
- Ecuador: 11:00 am
- Perú: 11:00 am
- Colombia: 11:00 am
España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: Ficha del partido
|Ficha del partido
|Información
|¿Cuándo juegan?
|Domingo 21 de junio
|Competición
|Mundial de Fútbol 2026
|Horarios
|6:00 p.m. (España)
|Estadio
|Estadio Atlanta
|Árbitro
|Raphael Claus (Brasil)
|Canales
|DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Movistar+
|Streaming
|RTVE Play
|Ciudad
|Atlanta
|País
|Estados Unidos