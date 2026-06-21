Un partido que promete cautivar a varios. este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Atlanta, Estados Unidos, desde las 9:00 a. m. (PT de Estados Unidos) y 6:00 p.m. (horario español). Revisa la guía de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO este emocionante compromiso.

¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO HOY por el Mundial de Fútbol 2026?

El partido de España vs. Arabia Saudita, que se jugará hoy domingo 21 de junio, en el Estadio Atlanta, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat para el territorio español.

En Estados Unidos sigue el compromiso entre España contra Arabia Saudita por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Siga la señal de RTVE Play y Canal TVE La 1 en directo para saber dónde televisan el partido España vs. Arabia Saudita. Opciones oficiales por Movistar Mundial 2026 Online y sistemas de fútbol TV. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Siga la señal de RTVE Play y Canal TVE La 1 en directo para saber dónde televisan el partido España vs. Arabia Saudita. Opciones oficiales por Movistar Mundial 2026 Online y sistemas de fútbol TV. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Si te encuentras en México y quieres ver el partido entre España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026, debes televisar Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.

¿En qué transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026?

PaísCanales
ArgentinaTyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount+
BrasilDisney Plus
ChileChilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ y Paramount+
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney Plus, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica EN VIVO, TDMAX y FOX+.
EcuadorDIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+
MéxicoCanal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.
ParaguayGEN y Trece
PerúDIRECTV Sports, DGO, América Televisión, AméricaTV GO, Disney Plus y Paramount+.
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+.
EspañaDAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat
MéxicoCanal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Estados UnidosFOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026?

Para que puedas disfrutar del partido España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se realizará este domingo 21 de junio, te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el compromiso en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 12:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 11:00 am
  • Estados Unidos (MT): 10:00 am
  • Estados Unidos (PT): 9:00 am
  • México (CDMX): 10:00 am
  • España: 6:00 pm         
  • Puerto Rico: 12:00 pm
  • República Dominicana: 12:00 pm
  • Panamá: 11:00 am
  • Costa Rica: 10:00 am
  • El Salvador: 10:00 am
  • Guatemala: 10:00 am
  • Honduras: 10:00 am
  • Nicaragua: 10:00 am
  • Argentina: 1:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 1:00 pm
  • Uruguay: 1:00 pm
  • Chile (Santiago): 12:00 pm
  • Paraguay: 1:00 pm
  • Bolivia: 12:00 pm
  • Venezuela: 12:00 pm
  • Ecuador: 11:00 am
  • Perú: 11:00 am
  • Colombia: 11:00 am

España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: Ficha del partido

Ficha del partidoInformación
¿Cuándo juegan?Domingo 21 de junio
CompeticiónMundial de Fútbol 2026
Horarios6:00 p.m. (España)
EstadioEstadio Atlanta
ÁrbitroRaphael Claus (Brasil)
CanalesDAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, Movistar+
StreamingRTVE Play
CiudadAtlanta
PaísEstados Unidos
RTVE PLAY, LA 2 CAT, DAZN MUNDIAL, DIRECTV Y LA 1 HD EN DIRECTO — ver partido España - Arabia Saudita por TV y Online | VIDEO
España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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