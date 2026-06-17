Es el turno del debut de dos poderosas selecciones del Viejo Continente. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas la transmisión del partido de Inglaterra vs. Croacia EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026 desde el AT&T Stadium de Dallas. A continuación, te dejaré con todos los horarios y canales de TV para que puedas ver este enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.
¿Dónde ver Inglaterra - Croacia EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales
No te pierdas la transmisión del partido de Inglaterra vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO desde el AT&T Stadium de Dallas, en Estados Unidos, este miércoles 17 de junio, con la presencia de Harry Kane en los 3 leones desde el inicio y Luka Modric con los balcánicos. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV para ver la transmisión minuto a minuto, teniendo en cuenta que iniciará desde las 4:00 p.m. Tiempo del Este y será televisado por FOX, Telemundo y Peacock en USA.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|TyC Sports, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, Entel TV, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|4:00 p.m.
|Colombia
|GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|2:00 p.m.
|Ecuador
|Teleamazonas, DIRECTV Sports, Paramount+, Disney+ Premium y DGo
|3:00 p.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
|2:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Peacock y Fubo
|4:00 p.m. ET
|España
|La 1, RTVE Play y DAZN
|10:00 p.m.
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Perú
|DIRECTV Sports, Paramount+ y DGo
|3:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
Inglaterra vs. Croacia: posibles alineaciones
- Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Jarell Quansah, John Stone, Marc Guehi, Morgan Rogers, Kobie Mainoo, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Harry Kane y Marcus Rashford
- Croacia: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Martin Erlic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, A Kramaric, I Perisic
Fecha, horario y TV para ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
- Lugar: AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos
- Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. España / 5:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)