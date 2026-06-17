Consulta dónde puedes ver Inglaterra vs. Croacia en vivo y en directo desde diferentes partes del mundo, este miércoles 16 de junio, por la Jornada 1 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver Inglaterra vs. Croacia en vivo y en directo desde diferentes partes del mundo, este miércoles 16 de junio, por la Jornada 1 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Es el turno del debut de dos poderosas selecciones del Viejo Continente. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas la transmisión del partido de Inglaterra vs. Croacia EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026 desde el AT&T Stadium de Dallas. A continuación, te dejaré con todos los horarios y canales de TV para que puedas ver este enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.

Inglaterra vs Croacia por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)
Inglaterra vs Croacia por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Inglaterra - Croacia EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales

No te pierdas la transmisión del partido de Inglaterra vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO desde el AT&T Stadium de Dallas, en Estados Unidos, este miércoles 17 de junio, con la presencia de Harry Kane en los 3 leones desde el inicio y Luka Modric con los balcánicos. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV para ver la transmisión minuto a minuto, teniendo en cuenta que iniciará desde las 4:00 p.m. Tiempo del Este y será televisado por FOX, Telemundo y Peacock en USA.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTyC Sports, DIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, Entel TV, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
ChileChilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium4:00 p.m.
ColombiaGOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports2:00 p.m.
EcuadorTeleamazonas, DIRECTV Sports, Paramount+, Disney+ Premium y DGo3:00 p.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium2:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Peacock y Fubo4:00 p.m. ET
EspañaLa 1, RTVE Play y DAZN10:00 p.m.
ParaguayDIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports, Paramount+ y DGo3:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.

Inglaterra vs. Croacia: posibles alineaciones

  • Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Jarell Quansah, John Stone, Marc Guehi, Morgan Rogers, Kobie Mainoo, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Harry Kane y Marcus Rashford
  • Croacia: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Martin Erlic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, A Kramaric, I Perisic

Fecha, horario y TV para ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos
  • Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. España / 5:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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