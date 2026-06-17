Inglaterra y Croacia se medirán este miércoles 17 de junio a partir de las 16:00 horas ET en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas), en el debut del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un duelo avalado por la propia FIFA como uno de los grandes atractivos de la primera fase. ¿Quieres ver el estreno de los Three Lions y los Vatreni en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.
Los Tres Leones, señalados por la prensa internacional como firmes candidatos al título, inician su camino en Norteamérica ante una Croacia de enorme jerarquía mundialista, en un choque de alto impacto que puede empezar a definir el liderazgo de la zona.
TL;DR del Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026
- 📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS
- 📺 TUDN EN VIVO
- 💻 Streaming: ViX y TUDN
- 🕐 Hora: 2:00 p.m. del Centro de México
- 🏟️ Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas
- 🌎 Debut de Inglaterra en la Copa Mundial FIFA 2026
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026?
El partido entre Inglaterra vs. Croacia se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Inglaterra vs Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial del debut de Argentina con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Inglaterra vs Croacia en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el estreno mundialista de Argentina.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Inglaterra vs Croacia por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: inglaterra vs. Croacia
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo G)
- Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
- Horario: 14:00 horas del Centro de México (CDMX)
- Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN
- Streaming: ViX y TUDN
- Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas
- Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos
Posibles alineaciones de Inglaterra vs. Croacia
- Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.
- Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.