Desde la Argentina, la señal de Mi Telefe va a transmitir el partido de Inglaterra vs. Croacia, que se disputará este miércoles 17 de junio a partir de las 17:00 horas Buenos Aires, en lo que será el debut de dos selecciones que apuntan a ser candidatas en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y tiene a una selección inglesa que busca su segunda estrella, mientras que los balcánicos quieren revalidar el podio que obtuvieron en el 2018 y 2022.

Inglaterra vs Croacia por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Inglaterra vs. Croacia por la fecha 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el amistoso entre Argentina y Honduras contará con cobertura en ESPN Deportes para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Inglaterra vs Croacia por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)

Horario, TV y dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO desde Argentina

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Lugar: AT& Stadium de Dallas, Estados Unidos

AT& Stadium de Dallas, Estados Unidos Horario: 17:00 horas Buenos Aires

17:00 horas Buenos Aires Canal TV: -

- Streaming: Mi Telefe