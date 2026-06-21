Este domingo 21 de junio continúa el desarrollo de la segunda jornada del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de una selección que está en deuda. Desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, mira el partido de España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO desde diversas partes del mundo, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir el minuto a minuto. Recordemos que ambas debutaron con empates, España lo hizo sin goles ante Cabo Verde y Arabia Saudita por 1-1 contra Uruguay.
¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales
Segunda presentación de la selección de España y esta vez será ante Arabia Saudita. No te pierdas el enfrentamiento de España vs. Arabia a través de la señal de TVE La 1, RTVE Play, La2Cat y DAZN desde España, a partir de las 6:00 p.m. hora peninsular. Además, aquí te dejo con otros canales en TV abierta y de streaming, así como los horarios para ver el partido desde diversas partes del mundo.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|TyC Sports, DIRECTV Sports y DGo
|1:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|12:00 p.m.
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|12:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 a.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|10:00 a.m.
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGo
|11:00 a.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
|10:00 a.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|12:00 p.m. ET
|España
|La 1 TVE, La2Cat, RTVE Play y DAZN
|6:00 p.m.
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|1:00 p.m.
|Perú
|América TV, TVGo, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 a.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|1:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|12:00 p.m.
España vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones
- España: U. Simon; M. Llorente, P. Cubarsi, A. Laporte, M. Cucurella; Rodri, Pedri, F. Peña; F. Torres, M. Oyarzabal y Gavi o Lamine Yamal.
- Arabia Saudita: M. Alowais; S. Abdulhamid, H. Al-Tombakti, A. Alamri, M. Al-Harbi; M. Aboulshamat, M. Kanno, A. Al Khaibari; S. Aldawsari, M. Al-Juwayr y F. Albrikan.
Fecha, horario y TV para ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
- Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos
- Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)