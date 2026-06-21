Este domingo 21 de junio continúa el desarrollo de la segunda jornada del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de una selección que está en deuda. Desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, mira el partido de desde diversas partes del mundo, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir el minuto a minuto. Recordemos que ambas debutaron con empates, España lo hizo sin goles ante Cabo Verde y Arabia Saudita por 1-1 contra Uruguay.

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido España vs. Araba Saudita hoy por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO
KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido España vs. Araba Saudita hoy por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales

Segunda presentación de la selección de España y esta vez será ante Arabia Saudita. No te pierdas el enfrentamiento de España vs. Arabia a través de la señal de TVE La 1, RTVE Play, La2Cat y DAZN desde España, a partir de las 6:00 p.m. hora peninsular. Además, aquí te dejo con otros canales en TV abierta y de streaming, así como los horarios para ver el partido desde diversas partes del mundo.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTyC Sports, DIRECTV Sports y DGo1:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo12:00 p.m.
ChileChilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium12:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo11:00 a.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports10:00 a.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo11:00 a.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium10:00 a.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo12:00 p.m. ET
EspañaLa 1 TVE, La2Cat, RTVE Play y DAZN6:00 p.m.
ParaguayDIRECTV Sports y DGo1:00 p.m.
PerúAmérica TV, TVGo, DIRECTV Sports y DGo11:00 a.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo1:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo12:00 p.m.

España vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

  • España: U. Simon; M. Llorente, P. Cubarsi, A. Laporte, M. Cucurella; Rodri, Pedri, F. Peña; F. Torres, M. Oyarzabal y Gavi o Lamine Yamal.
  • Arabia Saudita: M. Alowais; S. Abdulhamid, H. Al-Tombakti, A. Alamri, M. Al-Harbi; M. Aboulshamat, M. Kanno, A. Al Khaibari; S. Aldawsari, M. Al-Juwayr y F. Albrikan.

Fecha, horario y TV para ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
  • Lugar: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos
  • Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
RTVE PLAY, LA 2 CAT, DAZN MUNDIAL, DIRECTV Y LA 1 HD EN DIRECTO — ver partido España - Arabia Saudita por TV y Online | VIDEO
España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
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