La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Inglaterra y Croacia vuelven a encontrarse en un escenario mundialista con la misión de sumar tres puntos, esta vez en el marco del Grupo L de la competencia. La expectativa es enorme entre los aficionados de ambos países y también entre los seguidores del fútbol internacional que residen en Estados Unidos.

Si vives en California, Florida, Texas o cualquier otro estado del país y estás buscando dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO, qué canal lo transmite por televisión y cuáles son las opciones disponibles por streaming, aquí encontrarás toda la información necesaria. Sigue leyendo para conocer los canales oficiales, las plataformas online y los horarios del encuentro en distintos países.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO en Estados Unidos por TV y streaming?

Los derechos de transmisión de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos pertenecen a FOX Sports en inglés y a Telemundo en español. Por ello, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante televisión tradicional o plataformas digitales autorizadas.

Canales de TV en Estados Unidos

Los siguientes canales transmitirán el partido en territorio estadounidense:

FOX Sports (inglés)

FOX (mercados seleccionados)

Telemundo (español)

Universo (español)

Estos canales están disponibles en la mayoría de operadores de cable y satélite del país.

Cómo ver Inglaterra vs. Croacia online

Los usuarios también podrán seguir el encuentro por Internet a través de:

FOX One App

FOX Sports App

Peacock

Telemundo Deportes App

Fubo

Hulu + Live TV

YouTube TV

Sling TV (paquetes compatibles)

DirecTV Stream

Estas plataformas permiten ver la transmisión desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Qué canal ver según tu estado?

Estado Canal recomendado California FOX Sports, FOX, Telemundo Texas FOX Sports, FOX, Telemundo Florida FOX Sports, FOX, Telemundo

La programación puede variar ligeramente según el operador local y la ciudad donde te encuentres.

Horarios de Inglaterra vs. Croacia por país

El partido entre Inglaterra y Croacia se disputará el miércoles 17 de junio y estos son los horarios internacionales:

País Hora Estados Unidos (PT - California) 13:00 Estados Unidos (CT - Texas) 15:00 Estados Unidos (ET - Florida) 16:00 México 14:00 Costa Rica 15:00 Guatemala 15:00 Honduras 15:00 El Salvador 15:00 Nicaragua 15:00 Panamá 16:00 Colombia 15:00 Perú 15:00 Ecuador 15:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Chile 16:00 Paraguay 17:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Brasil 17:00 Inglaterra 21:00 Croacia 22:00 España 22:00



