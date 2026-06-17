La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Inglaterra y Croacia vuelven a encontrarse en un escenario mundialista con la misión de sumar tres puntos, esta vez en el marco del Grupo L de la competencia. La expectativa es enorme entre los aficionados de ambos países y también entre los seguidores del fútbol internacional que residen en Estados Unidos.
Si vives en California, Florida, Texas o cualquier otro estado del país y estás buscando dónde ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO, qué canal lo transmite por televisión y cuáles son las opciones disponibles por streaming, aquí encontrarás toda la información necesaria. Sigue leyendo para conocer los canales oficiales, las plataformas online y los horarios del encuentro en distintos países.
¿Cómo ver Inglaterra vs. Croacia EN VIVO en Estados Unidos por TV y streaming?
Los derechos de transmisión de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos pertenecen a FOX Sports en inglés y a Telemundo en español. Por ello, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante televisión tradicional o plataformas digitales autorizadas.
Canales de TV en Estados Unidos
Los siguientes canales transmitirán el partido en territorio estadounidense:
- FOX Sports (inglés)
- FOX (mercados seleccionados)
- Telemundo (español)
- Universo (español)
Estos canales están disponibles en la mayoría de operadores de cable y satélite del país.
Cómo ver Inglaterra vs. Croacia online
Los usuarios también podrán seguir el encuentro por Internet a través de:
- FOX One App
- FOX Sports App
- Peacock
- Telemundo Deportes App
- Fubo
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Sling TV (paquetes compatibles)
- DirecTV Stream
Estas plataformas permiten ver la transmisión desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.
¿Qué canal ver según tu estado?
|Estado
|Canal recomendado
|California
|FOX Sports, FOX, Telemundo
|Texas
|FOX Sports, FOX, Telemundo
|Florida
|FOX Sports, FOX, Telemundo
La programación puede variar ligeramente según el operador local y la ciudad donde te encuentres.
Horarios de Inglaterra vs. Croacia por país
El partido entre Inglaterra y Croacia se disputará el miércoles 17 de junio y estos son los horarios internacionales:
|País
|Hora
|Estados Unidos (PT - California)
|13:00
|Estados Unidos (CT - Texas)
|15:00
|Estados Unidos (ET - Florida)
|16:00
|México
|14:00
|Costa Rica
|15:00
|Guatemala
|15:00
|Honduras
|15:00
|El Salvador
|15:00
|Nicaragua
|15:00
|Panamá
|16:00
|Colombia
|15:00
|Perú
|15:00
|Ecuador
|15:00
|Venezuela
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Chile
|16:00
|Paraguay
|17:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Brasil
|17:00
|Inglaterra
|21:00
|Croacia
|22:00
|España
|22:00