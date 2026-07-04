FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Paraguay vs. Francia en vivo, online y en directo hoy los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadeldia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Paraguay vs. Francia en vivo, online y en directo hoy los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadeldia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial FIFA 2026 en uno de los cruces más atractivos de la ronda eliminatoria. La Albirroja llega impulsada por una de las mayores sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis, mientras que Les Bleus mantienen intacta su candidatura al título gracias a un ataque que ha sido el más productivo de la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro intentará repetir la fórmula que le permitió sobrevivir frente a los germanos: orden defensivo, intensidad en la recuperación y máxima concentración durante los noventa minutos. Del otro lado aparece una Francia liderada por Kylian Mbappé, máximo referente ofensivo de una selección que todavía no ha marcado menos de tres goles en un partido durante el campeonato.

La cita tendrá lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, escenario que recibirá a dos selecciones con estilos completamente distintos, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 y acercarse a la lucha por el título.

Si buscas dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Paraguay, España, Estados Unidos, México, Argentina y el resto de Latinoamérica.

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026?

PaísHoraTVStreaming
Paraguay18:00GEN, Trece, Unicanal
Argentina18:00Telefe, TyC Sports, DSportsDGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+
Chile17:00Chilevisión, DSportsDGO, Paramount+
Uruguay18:00DSports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Perú16:00DSports PerúDGO, Paramount+
Ecuador16:00Teleamazonas, DSportsDGO, Paramount+
Colombia16:00Caracol TV, RCN TV, DSportsCaracol Play, Ditu, DGO
Venezuela17:00DSports VenezuelaDGO
Bolivia17:00Unitel, Red UnoTigo Sports, Entel TV
México (CT)15:00Canal 5, TUDN, Azteca 7ViX Premium
Estados Unidos (ET)17:00FOX Network, TelemundoFOX One, Peacock, fuboTV
Estados Unidos (PT)14:00FOX Network, TelemundoFOX One, Peacock, fuboTV
España23:00TVE La 1DAZN Mundial, DAZN Spain, RTVE Play, Movistar+
Costa Rica16:00Teletica Canal 7TDMAX
Guatemala15:00Tigo Sports Guatemala
Honduras15:00Canal 5 Honduras, Tigo SportsDTVC+
El Salvador15:00Canal 4TCS GO, Tigo Sports
Nicaragua15:00Tigo Sports Nicaragua
Panamá16:00RPC TV, TVMaxMedcom GO
República Dominicana17:00CDN Deportes
Puerto Rico17:00Telemundo Puerto RicoPeacock

Fuente de derechos de transmisión internacionales del Mundial FIFA 2026.

Canales de FOX y Telemundo para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir el partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, una de las señales oficiales de la Copa del Mundo.

Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante plataformas digitales como FOX One, Peacock, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, que ofrecerán cobertura completa, alineaciones confirmadas, análisis y programación especial previa al inicio del compromiso.

Canales para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX, Telemundo 47FOX One, Peacock, fuboTV
MiamiFOX, Telemundo 51FOX One, Peacock, fuboTV
OrlandoFOX, Telemundo 31FOX One, Peacock, fuboTV
TampaFOX, Telemundo 49FOX One, Peacock, fuboTV
DallasFOX, Telemundo 39FOX One, Peacock, fuboTV
HoustonFOX, Telemundo 47FOX One, Peacock, fuboTV
ChicagoFOX, TelemundoFOX One, Peacock, fuboTV
Los ÁngelesFOX, Telemundo 52FOX One, Peacock, fuboTV

Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos

Los aficionados que sigan el partido desde territorio estadounidense deberán tener en cuenta las diferencias horarias según la zona donde se encuentren. A continuación, consulta los horarios oficiales para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO.

CiudadHora
Nueva York5:00 p.m. ET
Miami5:00 p.m. ET
Orlando5:00 p.m. ET
Tampa5:00 p.m. ET
Atlanta5:00 p.m. ET
Dallas4:00 p.m. CT
Houston4:00 p.m. CT
Chicago4:00 p.m. CT
Denver3:00 p.m. MT
Phoenix2:00 p.m. MST
Los Ángeles2:00 p.m. PT
San Francisco2:00 p.m. PT
Seattle2:00 p.m. PT
Las Vegas2:00 p.m. PT

Horarios para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy

PaísHora
México (CT)15:00
Guatemala15:00
Honduras15:00
El Salvador15:00
Nicaragua15:00
Colombia16:00
Perú16:00
Ecuador16:00
Panamá16:00
Costa Rica16:00
Bolivia17:00
Venezuela17:00
Chile17:00
Estados Unidos (ET)17:00
República Dominicana17:00
Puerto Rico17:00
Paraguay18:00
Argentina18:00
Uruguay18:00
Brasil18:00
España23:00

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Paraguay?

La clasificación frente a Alemania ha provocado una enorme expectativa en Paraguay. La Albirroja vuelve a disputar una ronda eliminatoria mundialista con la ilusión de seguir haciendo historia frente a una de las principales candidatas al título.

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante señales nacionales que cuentan con la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Paraguay

  • GEN
  • Trece
  • Unicanal

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad paraguaya y latina en Estados Unidos contará con múltiples opciones para seguir el compromiso desde Filadelfia. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Estados Unidos

  • Telemundo
  • FOX Network

Streaming en Estados Unidos

  • FOX One
  • Peacock
  • fuboTV
  • Telemundo Deportes En Vivo

Radio en Estados Unidos

  • Fútbol de Primera

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en España?

Los aficionados españoles tendrán acceso a una amplia cobertura del Mundial 2026 mediante las plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en España

  • TVE La 1

Streaming en España

  • DAZN Mundial
  • DAZN Spain
  • RTVE Play
  • Movistar+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en México?

México contará con transmisión mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas digitales para seguir uno de los cruces más interesantes de los octavos de final.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en México

  • Canal 5
  • TUDN
  • Azteca 7

Streaming en México

  • ViX Premium

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta, señales deportivas de cable y diversas plataformas de streaming con cobertura oficial del Mundial 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Argentina

  • Telefe
  • TyC Sports
  • DSports

Streaming en Argentina

  • DGO
  • Flow
  • TyC Sports Play
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Chile?

Chile contará con cobertura mediante televisión abierta y televisión por suscripción para seguir todas las incidencias del compromiso.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Chile

  • Chilevisión
  • DSports Chile

Streaming en Chile

  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido mediante televisión deportiva y plataformas digitales autorizadas para la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Perú

  • DSports Perú

Streaming en Perú

  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Ecuador?

La audiencia ecuatoriana tendrá acceso al partido mediante televisión abierta y servicios digitales que forman parte de la cobertura oficial del torneo.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Ecuador

  • Teleamazonas
  • DSports Ecuador

Streaming en Ecuador

  • DGO
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Uruguay?

Los seguidores uruguayos podrán ver el encuentro mediante la cobertura de DSports y plataformas digitales compatibles.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Uruguay

  • DSports Uruguay

Streaming en Uruguay

  • DGO
  • AUF TV
  • Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Venezuela?

La transmisión para Venezuela estará disponible mediante la señal de DSports y su plataforma digital asociada.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Venezuela

  • DSports Venezuela

Streaming en Venezuela

  • DGO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Bolivia?

Los aficionados bolivianos tendrán acceso al partido mediante televisión abierta y plataformas deportivas que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Bolivia

  • Unitel
  • Red Uno

Streaming en Bolivia

  • Tigo Sports
  • Entel TV

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Costa Rica?

La audiencia costarricense podrá seguir el encuentro mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial, que ofrecerán cobertura completa desde Filadelfia.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Costa Rica

  • Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

  • TDMAX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Panamá?

Los aficionados panameños contarán con varias alternativas para seguir el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Panamá

  • RPC TV
  • TVMax

Streaming en Panamá

  • Medcom GO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Guatemala?

La cobertura para Guatemala estará disponible mediante una de las principales señales deportivas del país.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Guatemala

  • Tigo Sports Guatemala

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Honduras?

Los aficionados hondureños podrán seguir el compromiso mediante televisión abierta y plataformas digitales autorizadas.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Honduras

  • Canal 5 Honduras
  • Tigo Sports Honduras

Streaming en Honduras

  • DTVC+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en El Salvador?

La transmisión del partido estará disponible mediante televisión abierta y servicios digitales especializados en deportes.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en El Salvador

  • Canal 4

Streaming en El Salvador

  • TCS GO
  • Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Nicaragua?

Los seguidores nicaragüenses podrán acceder a la transmisión del encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Nicaragua

  • Tigo Sports Nicaragua

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana tendrá acceso al encuentro mediante una de las principales señales deportivas del país.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en República Dominicana

  • CDN Deportes

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Puerto Rico?

La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el partido mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Puerto Rico

  • Telemundo Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

  • Peacock
  • Telemundo Deportes En Vivo
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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