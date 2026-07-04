Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial FIFA 2026 en uno de los cruces más atractivos de la ronda eliminatoria. La Albirroja llega impulsada por una de las mayores sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis, mientras que Les Bleus mantienen intacta su candidatura al título gracias a un ataque que ha sido el más productivo de la Copa del Mundo.
El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro intentará repetir la fórmula que le permitió sobrevivir frente a los germanos: orden defensivo, intensidad en la recuperación y máxima concentración durante los noventa minutos. Del otro lado aparece una Francia liderada por Kylian Mbappé, máximo referente ofensivo de una selección que todavía no ha marcado menos de tres goles en un partido durante el campeonato.
La cita tendrá lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, escenario que recibirá a dos selecciones con estilos completamente distintos, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 y acercarse a la lucha por el título.
Si buscas dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Paraguay, España, Estados Unidos, México, Argentina y el resto de Latinoamérica.
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Paraguay
|18:00
|GEN, Trece, Unicanal
|—
|Argentina
|18:00
|Telefe, TyC Sports, DSports
|DGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+
|Chile
|17:00
|Chilevisión, DSports
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|18:00
|DSports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Perú
|16:00
|DSports Perú
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|16:00
|Teleamazonas, DSports
|DGO, Paramount+
|Colombia
|16:00
|Caracol TV, RCN TV, DSports
|Caracol Play, Ditu, DGO
|Venezuela
|17:00
|DSports Venezuela
|DGO
|Bolivia
|17:00
|Unitel, Red Uno
|Tigo Sports, Entel TV
|México (CT)
|15:00
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX Premium
|Estados Unidos (ET)
|17:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|14:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|España
|23:00
|TVE La 1
|DAZN Mundial, DAZN Spain, RTVE Play, Movistar+
|Costa Rica
|16:00
|Teletica Canal 7
|TDMAX
|Guatemala
|15:00
|Tigo Sports Guatemala
|—
|Honduras
|15:00
|Canal 5 Honduras, Tigo Sports
|DTVC+
|El Salvador
|15:00
|Canal 4
|TCS GO, Tigo Sports
|Nicaragua
|15:00
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|Panamá
|16:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO
|República Dominicana
|17:00
|CDN Deportes
|—
|Puerto Rico
|17:00
|Telemundo Puerto Rico
|Peacock
Fuente de derechos de transmisión internacionales del Mundial FIFA 2026.
Canales de FOX y Telemundo para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir el partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, una de las señales oficiales de la Copa del Mundo.
Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante plataformas digitales como FOX One, Peacock, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, que ofrecerán cobertura completa, alineaciones confirmadas, análisis y programación especial previa al inicio del compromiso.
Canales para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Peacock, fuboTV
Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos
Los aficionados que sigan el partido desde territorio estadounidense deberán tener en cuenta las diferencias horarias según la zona donde se encuentren. A continuación, consulta los horarios oficiales para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO.
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|5:00 p.m. ET
|Miami
|5:00 p.m. ET
|Orlando
|5:00 p.m. ET
|Tampa
|5:00 p.m. ET
|Atlanta
|5:00 p.m. ET
|Dallas
|4:00 p.m. CT
|Houston
|4:00 p.m. CT
|Chicago
|4:00 p.m. CT
|Denver
|3:00 p.m. MT
|Phoenix
|2:00 p.m. MST
|Los Ángeles
|2:00 p.m. PT
|San Francisco
|2:00 p.m. PT
|Seattle
|2:00 p.m. PT
|Las Vegas
|2:00 p.m. PT
Horarios para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy
|País
|Hora
|México (CT)
|15:00
|Guatemala
|15:00
|Honduras
|15:00
|El Salvador
|15:00
|Nicaragua
|15:00
|Colombia
|16:00
|Perú
|16:00
|Ecuador
|16:00
|Panamá
|16:00
|Costa Rica
|16:00
|Bolivia
|17:00
|Venezuela
|17:00
|Chile
|17:00
|Estados Unidos (ET)
|17:00
|República Dominicana
|17:00
|Puerto Rico
|17:00
|Paraguay
|18:00
|Argentina
|18:00
|Uruguay
|18:00
|Brasil
|18:00
|España
|23:00
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Paraguay?
La clasificación frente a Alemania ha provocado una enorme expectativa en Paraguay. La Albirroja vuelve a disputar una ronda eliminatoria mundialista con la ilusión de seguir haciendo historia frente a una de las principales candidatas al título.
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante señales nacionales que cuentan con la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Paraguay
- GEN
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Estados Unidos?
La comunidad paraguaya y latina en Estados Unidos contará con múltiples opciones para seguir el compromiso desde Filadelfia. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Estados Unidos
- Telemundo
- FOX Network
Streaming en Estados Unidos
- FOX One
- Peacock
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
Radio en Estados Unidos
- Fútbol de Primera
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en España?
Los aficionados españoles tendrán acceso a una amplia cobertura del Mundial 2026 mediante las plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en España
- TVE La 1
Streaming en España
- DAZN Mundial
- DAZN Spain
- RTVE Play
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en México?
México contará con transmisión mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas digitales para seguir uno de los cruces más interesantes de los octavos de final.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en México
- Canal 5
- TUDN
- Azteca 7
Streaming en México
- ViX Premium
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Argentina?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta, señales deportivas de cable y diversas plataformas de streaming con cobertura oficial del Mundial 2026.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Argentina
- Telefe
- TyC Sports
- DSports
Streaming en Argentina
- DGO
- Flow
- TyC Sports Play
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Chile?
Chile contará con cobertura mediante televisión abierta y televisión por suscripción para seguir todas las incidencias del compromiso.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Chile
- Chilevisión
- DSports Chile
Streaming en Chile
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Perú?
Los aficionados peruanos podrán seguir el partido mediante televisión deportiva y plataformas digitales autorizadas para la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Perú
- DSports Perú
Streaming en Perú
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Ecuador?
La audiencia ecuatoriana tendrá acceso al partido mediante televisión abierta y servicios digitales que forman parte de la cobertura oficial del torneo.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Ecuador
- Teleamazonas
- DSports Ecuador
Streaming en Ecuador
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Uruguay?
Los seguidores uruguayos podrán ver el encuentro mediante la cobertura de DSports y plataformas digitales compatibles.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Uruguay
- DSports Uruguay
Streaming en Uruguay
- DGO
- AUF TV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Venezuela?
La transmisión para Venezuela estará disponible mediante la señal de DSports y su plataforma digital asociada.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Venezuela
- DSports Venezuela
Streaming en Venezuela
- DGO
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Bolivia?
Los aficionados bolivianos tendrán acceso al partido mediante televisión abierta y plataformas deportivas que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Bolivia
- Unitel
- Red Uno
Streaming en Bolivia
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Costa Rica?
La audiencia costarricense podrá seguir el encuentro mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial, que ofrecerán cobertura completa desde Filadelfia.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Costa Rica
- Teletica Canal 7
Streaming en Costa Rica
- TDMAX
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Panamá?
Los aficionados panameños contarán con varias alternativas para seguir el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Panamá
- RPC TV
- TVMax
Streaming en Panamá
- Medcom GO
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Guatemala?
La cobertura para Guatemala estará disponible mediante una de las principales señales deportivas del país.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Honduras?
Los aficionados hondureños podrán seguir el compromiso mediante televisión abierta y plataformas digitales autorizadas.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Honduras
- Canal 5 Honduras
- Tigo Sports Honduras
Streaming en Honduras
- DTVC+
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en El Salvador?
La transmisión del partido estará disponible mediante televisión abierta y servicios digitales especializados en deportes.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en El Salvador
- Canal 4
Streaming en El Salvador
- TCS GO
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Nicaragua?
Los seguidores nicaragüenses podrán acceder a la transmisión del encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en República Dominicana?
La audiencia dominicana tendrá acceso al encuentro mediante una de las principales señales deportivas del país.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en República Dominicana
- CDN Deportes
¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Puerto Rico?
La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el partido mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos.
Canales para ver Paraguay vs. Francia en Puerto Rico
- Telemundo Puerto Rico
Streaming en Puerto Rico
- Peacock
- Telemundo Deportes En Vivo