Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial FIFA 2026 en uno de los cruces más atractivos de la ronda eliminatoria. La Albirroja llega impulsada por una de las mayores sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis, mientras que Les Bleus mantienen intacta su candidatura al título gracias a un ataque que ha sido el más productivo de la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro intentará repetir la fórmula que le permitió sobrevivir frente a los germanos: orden defensivo, intensidad en la recuperación y máxima concentración durante los noventa minutos. Del otro lado aparece una Francia liderada por Kylian Mbappé, máximo referente ofensivo de una selección que todavía no ha marcado menos de tres goles en un partido durante el campeonato.

La cita tendrá lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, escenario que recibirá a dos selecciones con estilos completamente distintos, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 y acercarse a la lucha por el título.

Si buscas dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Paraguay, España, Estados Unidos, México, Argentina y el resto de Latinoamérica.

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026?

País Hora TV Streaming Paraguay 18:00 GEN, Trece, Unicanal — Argentina 18:00 Telefe, TyC Sports, DSports DGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+ Chile 17:00 Chilevisión, DSports DGO, Paramount+ Uruguay 18:00 DSports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Perú 16:00 DSports Perú DGO, Paramount+ Ecuador 16:00 Teleamazonas, DSports DGO, Paramount+ Colombia 16:00 Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, Ditu, DGO Venezuela 17:00 DSports Venezuela DGO Bolivia 17:00 Unitel, Red Uno Tigo Sports, Entel TV México (CT) 15:00 Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX Premium Estados Unidos (ET) 17:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV Estados Unidos (PT) 14:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV España 23:00 TVE La 1 DAZN Mundial, DAZN Spain, RTVE Play, Movistar+ Costa Rica 16:00 Teletica Canal 7 TDMAX Guatemala 15:00 Tigo Sports Guatemala — Honduras 15:00 Canal 5 Honduras, Tigo Sports DTVC+ El Salvador 15:00 Canal 4 TCS GO, Tigo Sports Nicaragua 15:00 Tigo Sports Nicaragua — Panamá 16:00 RPC TV, TVMax Medcom GO República Dominicana 17:00 CDN Deportes — Puerto Rico 17:00 Telemundo Puerto Rico Peacock

Fuente de derechos de transmisión internacionales del Mundial FIFA 2026.

Canales de FOX y Telemundo para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir el partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, una de las señales oficiales de la Copa del Mundo.

Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante plataformas digitales como FOX One, Peacock, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, que ofrecerán cobertura completa, alineaciones confirmadas, análisis y programación especial previa al inicio del compromiso.

Canales para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO en Estados Unidos

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Peacock, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Peacock, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Peacock, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Peacock, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Peacock, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Peacock, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Peacock, fuboTV

Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos

Los aficionados que sigan el partido desde territorio estadounidense deberán tener en cuenta las diferencias horarias según la zona donde se encuentren. A continuación, consulta los horarios oficiales para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO.

Ciudad Hora Nueva York 5:00 p.m. ET Miami 5:00 p.m. ET Orlando 5:00 p.m. ET Tampa 5:00 p.m. ET Atlanta 5:00 p.m. ET Dallas 4:00 p.m. CT Houston 4:00 p.m. CT Chicago 4:00 p.m. CT Denver 3:00 p.m. MT Phoenix 2:00 p.m. MST Los Ángeles 2:00 p.m. PT San Francisco 2:00 p.m. PT Seattle 2:00 p.m. PT Las Vegas 2:00 p.m. PT

Horarios para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy

País Hora México (CT) 15:00 Guatemala 15:00 Honduras 15:00 El Salvador 15:00 Nicaragua 15:00 Colombia 16:00 Perú 16:00 Ecuador 16:00 Panamá 16:00 Costa Rica 16:00 Bolivia 17:00 Venezuela 17:00 Chile 17:00 Estados Unidos (ET) 17:00 República Dominicana 17:00 Puerto Rico 17:00 Paraguay 18:00 Argentina 18:00 Uruguay 18:00 Brasil 18:00 España 23:00

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Paraguay?

La clasificación frente a Alemania ha provocado una enorme expectativa en Paraguay. La Albirroja vuelve a disputar una ronda eliminatoria mundialista con la ilusión de seguir haciendo historia frente a una de las principales candidatas al título.

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante señales nacionales que cuentan con la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Paraguay

GEN

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad paraguaya y latina en Estados Unidos contará con múltiples opciones para seguir el compromiso desde Filadelfia. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Estados Unidos

Telemundo

FOX Network

Streaming en Estados Unidos

FOX One

Peacock

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Radio en Estados Unidos

Fútbol de Primera

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en España?

Los aficionados españoles tendrán acceso a una amplia cobertura del Mundial 2026 mediante las plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en España

TVE La 1

Streaming en España

DAZN Mundial

DAZN Spain

RTVE Play

Movistar+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en México?

México contará con transmisión mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas digitales para seguir uno de los cruces más interesantes de los octavos de final.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en México

Canal 5

TUDN

Azteca 7

Streaming en México

ViX Premium

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta, señales deportivas de cable y diversas plataformas de streaming con cobertura oficial del Mundial 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Argentina

Telefe

TyC Sports

DSports

Streaming en Argentina

DGO

Flow

TyC Sports Play

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Chile?

Chile contará con cobertura mediante televisión abierta y televisión por suscripción para seguir todas las incidencias del compromiso.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Chile

Chilevisión

DSports Chile

Streaming en Chile

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido mediante televisión deportiva y plataformas digitales autorizadas para la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Perú

DSports Perú

Streaming en Perú

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Ecuador?

La audiencia ecuatoriana tendrá acceso al partido mediante televisión abierta y servicios digitales que forman parte de la cobertura oficial del torneo.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Ecuador

Teleamazonas

DSports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Uruguay?

Los seguidores uruguayos podrán ver el encuentro mediante la cobertura de DSports y plataformas digitales compatibles.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Uruguay

DSports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

AUF TV

Paramount+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Venezuela?

La transmisión para Venezuela estará disponible mediante la señal de DSports y su plataforma digital asociada.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Venezuela

DSports Venezuela

Streaming en Venezuela

DGO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Bolivia?

Los aficionados bolivianos tendrán acceso al partido mediante televisión abierta y plataformas deportivas que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Bolivia

Unitel

Red Uno

Streaming en Bolivia

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Costa Rica?

La audiencia costarricense podrá seguir el encuentro mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial, que ofrecerán cobertura completa desde Filadelfia.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

TDMAX

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Panamá?

Los aficionados panameños contarán con varias alternativas para seguir el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Panamá

RPC TV

TVMax

Streaming en Panamá

Medcom GO

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Guatemala?

La cobertura para Guatemala estará disponible mediante una de las principales señales deportivas del país.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Honduras?

Los aficionados hondureños podrán seguir el compromiso mediante televisión abierta y plataformas digitales autorizadas.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Honduras

Canal 5 Honduras

Tigo Sports Honduras

Streaming en Honduras

DTVC+

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en El Salvador?

La transmisión del partido estará disponible mediante televisión abierta y servicios digitales especializados en deportes.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en El Salvador

Canal 4

Streaming en El Salvador

TCS GO

Tigo Sports

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Nicaragua?

Los seguidores nicaragüenses podrán acceder a la transmisión del encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana tendrá acceso al encuentro mediante una de las principales señales deportivas del país.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en República Dominicana

CDN Deportes

¿En qué canal transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO hoy en Puerto Rico?

La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el partido mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Canales para ver Paraguay vs. Francia en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock

Telemundo Deportes En Vivo

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)