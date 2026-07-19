Argentina y España paralizarán East Rutherford, Nueva Jersey, al protagonizar uno de los finales más inéditas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando midan fuerzas este domingo 19 de julio a partir de las 4 pm hora de Buenos Aires / 3 pm ET / 12 pm PT en el MetLife Stadium, casa de los los New York Giants y los New York Jets de la National Football League (NFL). El cruce marcará una oportunidad para que Lionel Messi aumente más su récord como máximo anotador de los Mundiales y su leyenda como el futbolista más laureado de la historia, así como para Lamine Yamal y consagrarse como uno de los jugadores más jóvenes en alzar una Copa del Mundo. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver España vs. Argentina EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

Revisa esta nota para que sepas cómo quedó el Argentina vs. España EN VIVO hoy por la gran final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿En qué canal ver España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido España vs. Argentina válido por la final del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este domingo 19 de julio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisión Streaming Telemundo y FOX FOX One, Tubi, Peacock y Telemundo App

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- RTVE Play y La 1 HD EN DIRECTO la final del España vs. Argentina hoy domingo 19 de julio desde el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿En qué canal ver España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido España vs. Argentina válido por la final del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este domingo 19 de julio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México: ViX

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat

Alemania: SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Brasil: Disney+ Premium, CazéTV

Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, inter

Costa Rica: FOX, FOX+

El Salvador: Tigo Sports

Nicaragua: Tigo Sports, FOX

República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes