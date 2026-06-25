Argentina vs. Jordania jugarán este sábado 27 de junio, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Dallas, recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas (Estados Unidos), donde la albiceleste buscará un nuevo triunfo en el torneo. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Tras ganar en sus primeras dos presentaciones, la vigente campeona del mundo aseguró el primer lugar de la serie, pero puede mantener el puntaje perfecto y su valla invicta ante la selección más débil del grupo, la ya eliminada Jordania, que perdió ante Austria y Argelia.

De la mano del goleador del campeonato, Lionel Messi, Argentina es la amplia favorita, aunque la alineación que presentará para esta fecha es una incógnita. En lo deportivo, sería ideal darle descanso al capitán del equipo; sin embargo, tiene una importante chance de seguir alargando su leyenda y sumarle anotaciones a su récord de 18 en Copas del Mundo.

Se espera la titularidad de Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. En la zaga defensiva irían desde el vamos Nicolás Otamendi y Marcos Senesi. Eso sí, pese a tener interesantes nombres para el arco, el golero Emiliano Martínez iniciaría acciones.

”Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. El Mundial este no va por favoritismo. Va por otros aspectos. Aspectos psicológicos, físicos. Estoy seguro que una de las consideradas grandes va a ganar”, declaró Scaloni, tras asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Así fue el gol 18 de Lionel Messi en los Mundiales, ubicándose como el máximo anotador de la historia del torneo. (Foto: Selección Argentina)

En frente estará una frágil Jordania que no tiene nada que perder y saldrá a jugarse el prestigio, al competir ante Argentina, vigente campeón y una de las firmes candidatas para repetir el plato y obtener el histórico bicampeonato. En su último encuentro ante Argelia, estuvo con el marcador a favor, pero no pudo sostener el resultado.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el debut de la Albiceleste frente a Argelia a través de Telefe, TyC Sports y sus respectivas plataformas digitales. Además, el partido también estará disponible por DSports y DGO para quienes sigan toda la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en Perú?

En Perú, el encuentro entre Argentina y Jordania será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en Colombia?

En Colombia, la principal opción para seguir el encuentro será DSports, además de la plataforma DGO, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán ver el compromiso a través de DSports por televisión satelital y también mediante DGO vía streaming.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en Uruguay?

En Uruguay, el partido estará disponible por Canal 5, además de DSports y DGO, opciones que ofrecen una amplia cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en Chile?

Los hinchas chilenos podrán seguir el debut argentino por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO, que transmite los 104 partidos del torneo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports y DGO, servicios que cuentan con la cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán ver el encuentro mediante Teleamazonas en señal abierta, además de DSports y DGO para acceder a toda la programación del Mundial.

¿En qué canales ver Argentina vs. Jordania en España?

En España, el partido podrá seguirse por DAZN, plataforma que cuenta con una amplia cobertura del Mundial 2026. También estará disponible a través de los servicios digitales asociados a la competición.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania?

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 4:00 a.m. (domingo 28 de junio)

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