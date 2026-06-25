Mientras Universitario de Deportes continúa trabajando de la mano de Héctor Cúper para llegar a tope al Torneo Clausura, certamen que están obligados a ganar si quieren seguir soñando con el tetracampeonato, el área deportiva está definiendo la posible salida de un futbolista que llegó a mediados del año pasado y venía siendo titular a lo largo del primer semestre de la temporada. Se trata de Jesús Castillo, quien podría tomar un nuevo rumbo en su carrera si es que todo se define en las próximas horas.

Esto fue confirmado por Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario, quien charló en exclusiva con Juego en Corto de Depor y dio mayores alcances de las negociaciones. Si bien no especificó el club que está interesado por Jesús Castillo, precisó que es del extranjero y todo está muy encaminado para que se cierre pronto, siempre y cuando no aparezca algún inconveniente de último momento.

En ese sentido, el directivo aclaró que una de las prioridades en este mercado de pases es conseguir a un volante central que pueda cubrir el hueco que podría dejar Castillo si se concreta su retorno al exterior. No solo se trata de una necesidad ante la inminente partida de un mediocampista, sino también de un pedido expreso de Héctor Cúper para tener un mejor abanico de opciones para elegir.

“El puesto fundamental, si Jesús (Castillo) se va, porque tiene una propuesta de afuera, tiene que ser un ‘6’. Está encaminado, es un tema que está en proceso, es una posibilidad grande y tenemos que protegernos. Es un puesto en el que el técnico ha pedido reforzarnos”, sostuvo en una entrevista exclusiva con el programa de Depor.

Jesús Castillo llegó a Universitario a mediados del 2025. (Foto: Getty Images)

Asimismo, agregó que, si por alguna razón Castillo termina quedándose, el volante ancla sigue siendo una premisa importante en este mercado de fichajes previo al Torneo Clausura. “No es necesariamente un reemplazante para Castillo. Se quede o no se quede, podría ser un complemento también para él. Es un puesto donde el comando técnico quiere tener más alternativas”, acotó.

Al ser consultado por las opciones que hay sobre la mesa para dicho fichaje, en vista de que han surgido nombres como el de Matheus Uribe y Esteban Rolón, Antonio García Pye prefirió guardar silencio respecto a algún futbolista en particular, pues consideró que ese tipo de precipitaciones suelen estancar las negociaciones. “Ese tipo de cosas son las que complican las contrataciones”, añadió. Hay que precisar que Jesús Castillo tiene contrato con la ‘U’ hasta finales del 2028, por lo que su venta dejaría una importante suma de dinero al club.

Jesús Castillo tiene contrato con Universitario hasta finales del 2028. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener esta semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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