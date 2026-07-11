Argentina vs. Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Arrowhead Stadium, conocido por motivos de patrocinio como GEHA Field at Arrowhead Stadium, estadio de fútbol americano y fútbol en la ciudad de Kansas City, Estados Unidos. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

¿En qué canales ver Argentina vs. Suiza en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Argentina vs. Suiza por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, estará disponible vía streaming mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Perú?

En Perú, el compromiso Argentina vs. Suiza podrá verse por América TV (Canal 4) en señal abierta, además de DSports a través de DIRECTV y DGO. Asimismo, el encuentro estará disponible en Paramount+ y otras plataformas de streaming con derechos del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Suiza por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También estará disponible mediante DSports, DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en Ecuador?

En Ecuador, el duelo Argentina vs. Suiza se podrá seguir por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports por DIRECTV y DGO. El partido también estará disponible en Paramount+ para los usuarios de streaming.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido Argentina vs. Suiza por La 1 de TVE, RTVE Play, La 2 Catalunya y DAZN Mundial, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿En qué canales ver Argentina vs. Egipto en México?

En México, el encuentro Argentina vs. Suiza podrá seguirse por Canal 5, TUDN, ViX Premium y otras plataformas con cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Suiza en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del partido Argentina vs. Suiza por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible mediante Telemundo y Universo. Asimismo, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Suiza?

El partido Argentina vs. Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium, conocido por motivos de patrocinio como GEHA Field at Arrowhead Stadium, es un estadio de fútbol americano y fútbol en la ciudad de Kansas City, Estados Unidos, y comenzará a las siguientes horas:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p. m.

8:00 p. m. México: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.

9:00 p. m. España: 01:00 a. m. domingo 12 de julio

01:00 a. m. domingo 12 de julio Estados Unidos (ET): 9:00 p. m. en Atlanta y Miami; 9:00 a. m. en Los Ángeles.

TE PUEDE INTERESAR