La Selección de Brasil buscará conseguir su primera victoria en el Mundial 2026 cuando enfrente a Haití por la segunda jornada del Grupo C. La ‘Canarinha’ llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Marruecos en su debut, mientras que los haitianos cayeron por la mínima diferencia frente a Escocia. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos.

El equipo brasileño, que cuenta con una de las plantillas más talentosas del torneo, está obligado a sumar de a tres para acercarse a los dieciseisavos de final. Medios brasileños como Globo Esporte destacan que la selección necesita mejorar su eficacia ofensiva tras el empate en el estreno, mientras que Lance resalta la expectativa que genera la posible presencia de varias figuras desde el arranque.

Por su parte, Haití afrontará uno de los desafíos más complicados de su historia reciente. El combinado caribeño mostró orden y competitividad ante Escocia, aunque terminó sin puntos. Ahora intentará dar la sorpresa frente a una de las selecciones favoritas para conquistar el título.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Brasil?

Los aficionados brasileños podrán seguir el partido entre Brasil y Haití por TV Globo en señal abierta, además de SporTV para televisión por suscripción. También estará disponible mediante las plataformas digitales de Globoplay para quienes prefieran verlo por streaming.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Perú?

En Perú, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports para los clientes de DirecTV y mediante la plataforma DGO para seguirlo vía internet.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso a través de DSports, mientras que DGO ofrecerá la transmisión en vivo para computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Colombia?

En territorio colombiano, el partido estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN y DSports. Además, podrá seguirse mediante la plataforma DGO.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el encuentro por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y las plataformas de streaming ViX y Sky+, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse por Chilevisión en señal abierta, además de DSports y DGO para los usuarios de DirecTV.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Uruguay?

Los hinchas uruguayos tendrán la posibilidad de ver el partido por Canal 5, Canal 10, Canal 12, DSports y la plataforma DGO.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará disponible por Telefuturo, SNT, DSports y DGO, opciones que cuentan con cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el encuentro mediante DSports y la plataforma de streaming DGO, disponibles para los clientes de DirecTV.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá verse por Teleamazonas en señal abierta. También estará disponible a través de DSports, DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Brasil vs. Haití en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro mediante La 1 de TVE, Teledeporte y DAZN, dependiendo de la programación oficial de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Haití?

Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 p.m.

10:30 p.m. México (CDMX): 7:30 p.m.

7:30 p.m. España: 3:30 a.m. del sábado 20 de junio.

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