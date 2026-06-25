Colombia vs. Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio, en el compromiso correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los cafeteros salen en la defensa del primer lugar del Grupo K de la competencia con puntaje perfecto, luego de imponerse sobre Uzbekistán y la República del Congo. Pero en frente, estará Cristiano Ronaldo, con una de las mejores generaciones de futbolistas de la historia de su país, reconfortados tras la última goleada, luego de un debut con muchas dudas.

El astro portugués anotó un doblete ante los asiáticos, y llegó a los 10 goles en los Mundiales, pero va por más. Si bien las cuatro unidades le bastan para asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final del torneo, el hambre de victoria de los dirigidos por el español Roberto Martínez exigirá una nueva victoria para ser los ganadores de la serie y pensar en grande.

En la previa al Mundial, Portugal figuraba como una de las firmes candidatas para levantar el trofeo, en el último torneo oficial de Ronaldo con la camiseta lusa. Por su parte, con un Luis Díaz en su mejor momento deportivo, Colombia tiene grandes chances de colocarse entre las mejores del planeta como sucedió en Brasil 2014, con una gran actuación de James Rodríguez, actual capitán cafetero.

¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y Portugal a través de Caracol Televisión y RCN Televisión, señales que transmitirán en vivo el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Además, estará disponible por streaming en Ditu y en las plataformas digitales de ambos canales.

¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) para televisión por suscripción, mientras que los usuarios también podrán seguir todas las incidencias mediante la plataforma DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Perú?

En territorio peruano, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta y por DSports en televisión satelital. Asimismo, los suscriptores tendrán la opción de seguir el partido vía DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, que ofrecerán la transmisión en vivo del encuentro mundialista.

¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en España?

En España, el partido será emitido por Mitele Plus, mientras que también estará disponible a través de Telecinco, dependiendo de la programación establecida para la jornada del Mundial 2026. Otra opción es verlo por La1 de TVE y por RTVE Play.

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta y de DSports para televisión por suscripción. También podrá seguirse mediante DGO.

¿En qué canal ver Colombia vs. Portugal en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán ver el encuentro en vivo por DSports (DIRECTV) y mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Portugal?

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 4:00 a.m. del miércoles 24 de junio