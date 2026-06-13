El mercado de pases de la Liga 1 ingresó en su etapa más intensa y conforme vayan transcurriendo las semanas seguramente seguiremos teniendo mas novedades. Y es que luego de que en las últimas horas surgiera la información de que Universidad de Deportes está en busca de un lateral derecho y le puso los ojos a un futbolista local, se pudo conocer que Alianza Lima también quiere al mismo jugador para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura. Así pues, estamos ante el arranque de un clásico por hacerse con los servicios de un jugador.

Como se reveló hace unos días, Emilio Saba, que hoy está a préstamo en Sport Boys pero que le pertenece a Melgar, entró en los planes de Universitario como parte de su lista de refuerzos para la segunda parte de la temporada. Héctor Cúper quiere rearmar su plantel con el objetivo de tener las herramientas para constituir un esquema con línea de cuatro, por lo que requiere de laterales especialistas en la posición.

No obstante, según informaron en Hablemos de MAX, además de la ‘U’, Alianza Lima también quiere reforzarse con un elemento que pueda rendir por el flanco derecho y por eso vienen observando a Saba como un posible objetivo. Eso sí, al igual que los cremas, los íntimos todavía no se han contactado con Melgar para iniciar las negociaciones formales, algo que tendría que darse en los próximos días.

Emilio Saba está en los planes de Universitario y Alianza Lima. (Foto: Sport Boys)

Pese a que Alianza Lima demostró tener un plantel competitivo en medio de lesiones y la separación de algunos jugadores a inicios de año, Pablo Guede es consciente que con eso no le va alcanzar para pelear durante el Torneo Clausura, por lo que está en la obligación de hacer algunos reajustes con unos fichajes en este mercado de transferencias. Emilio Saba es alguien que gusta en su comando técnico y por ahora están atentos a que se inicien los diálogos formales.

Universitario, por su parte, si bien tiene a Andy Polo por ese sector, este ha jugado muy poco de lateral neto en el último tiempo y sus cualidades son más explotadas como carrilero o volante por fuera. Además, con la salida de Hugo Ancajima para irse a préstamo a Juan Pablo II College, Héctor Cúper necesita que en su plantilla haya un reemplazo de probada calidad en la Liga 1.

Por otro lado, en Alianza Lima están siendo cautelosos con las posibles incorporaciones en otras posiciones, considerando que no quieren cometer ninguna locura para afrontar el segundo semestre de la campaña. Eso sí, el área deportiva viene analizando no solo algunos nombres para este mercado de pases, sino también considerando que también puedan rendir al mediano plazo y quedarse como parte del plantel para el 2027.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 1-1 ante FC Cajamarca, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a César Vallejo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para este domingo 14 de junio desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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