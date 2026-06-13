En un mercado de fichajes cambiante y con muchas idas y vueltas, por fin en Universitario de Deportes pueden celebrar por una buena noticia. Después de semanas de intensos diálogos y una espera clave para que se pueda destrabar un tema contractual, la ‘U’ llegó a un acuerdo con Gianluca Lapadula y tendrá al ‘9’ de categoría que tanto estaba esperando Héctor Cúper para pelear por el Torneo Clausura. En tienda crema la tienen clara: necesitan ganar el segundo certamen de la temporada para seguir soñando con el tetracampeonato.

Cuando los contactos con Lapadula comenzaron, todo estaba muy verde. Sin embargo, conforme fueron pasando los días su fichaje dejó de ser algo descabellado y empezó a tomar forma. El primer inconveniente que hubo fue que el delantero tenía contrato vigente con el Spezia hasta finales de junio, por lo que en el cuadro merengue tuvieron que esperar para que pudieran tenerlo lo más pronto posible entrenando con el primer equipo.

Así pues, ‘Lapa’ se encargó de resolver dicho asunto con el club italiano y por fin pudo cerrar el acuerdo con Universitario. De esta manera, una vez quede completamente liberado, se espera que el atacante arribe al Perú durante el jueves de la próxima semana para que estampe su firma y sea presentado en sociedad como nueva incorporación.

Gianluca Lapadula marcó seis goles con el Spezia durante la temporada 2025-26. (Foto: Getty Images)

Según pudo conocer Depor, el vínculo entre ‘Lapagol’ y la ‘U’ será por año y medio; es decir, hasta finales del 2027. En la interna del club están felices con que las negociaciones hayan llegado a buen puerto, pues desde que surgió la posibilidad hicieron todos los esfuerzos para convencer al futbolista de 36 años. Ahora solo falta que llegue a Lima y pueda ponerse los colores del equipo.

Durante la pasada temporada 2025-26 en Europa, Gianluca Lapadula marcó seis goles en 19 partidos disputados, pero no pudo evitar el descenso del Spezia a la Serie C. Ahora que llegó a un acuerdo amistoso con el conjunto italiano, se prepara para asumir un nuevo reto en su carrera profesional y jugar por primera vez en el fútbol peruano.

Un detalle no menor es que para que Lapadula llegue a Universitario, pesó mucho la decisión de Héctor Cúper, pues en un principio parecía que el ítalo-peruano podía sumarse junto a Raúl Ruidíaz. Sin embargo, el entrenador argentino entendió que solo necesitan un ‘9’ y el otro atacante tenía que ser de otras características. Así pues, el retorno de la ‘Pulga’ se entrampó y finalmente no pudo concretarse.

Héctor Cúper dio el visto bueno para la llegada de Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 25 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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