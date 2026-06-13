Cuando el mercado de fichajes está activo, no solo se habla de salidas, llegadas o rumores, sino también de posibles intercambio de jugadores en medio de las negociaciones entre dos clubes. En la Liga 1 no pasa comúnmente, pero en las últimas horas empezó a sonar un rumor que tiene a Universitario de Deportes y Sporting Cristal como protagonistas. Y es que según informaron en el programa Fútbol Satélite, los cremas estarían tras los pasos de Ian Wisdom y para tenerlo en sus filas intentarían poner a José Rivera en medio de las tratativas.

La citada fuente precisó que en Universitario quieren sumar un volante nacional y Wisdom reúne las características de lo que necesitan en la plantilla, por lo que buscarían convencer a su entorno de salir de Sporting Cristal para tener más minutos en Ate. A su vez, para que los rimenses acepten, explicaron que el ‘Tunche’ podría entrar como parte de la conversación, ya que este está buscando su salida del club desde hace varias semanas.

De todas las partes involucradas, la que más se ha pronunciado al respecto es Sporting Cristal. Hace unos días, en medio de la presentación de Hernán Barcos como fichaje para el Torneo Clausura, Julio César Uribe, director de Fútbol de ‘SC’, fue consultado sobre la posible salida de Ian Wisdom y este dejó en claro que no hay nada cercano a eso, pues lo consideran como un valor importante dentro de la plantilla.

Ian Wisdom salió de las divisiones menores de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Agregado a eso, el último viernes, mientras el plantel de Sporting Cristal se dirigía al avión que los llevaría a Iquitos para enfrentar a Comerciantes FC por la Copa de la Liga, el mismo Wisdom aseguró que ahora solo está enfocado en el cuadro cervecero. “Yo estoy concentrado en el club y en los partidos que tenemos por delante”, comentó.

El mediocampista fue escueto en sus intervenciones y remarcó que ahora el plantel está enfocado en dar la cara en la Copa de la Liga, ya que muchos juveniles tendrán minutos en este campeonato mientras la Liga 1 está en receso. “Estamos muy bien, estamos muy bien; vamos a ir a ganar el partido”, añadió.

“Confíen en este campeonato, que vamos a ir a ganar”, aseveró el volante. Así pues, mientras el mercado de pases sigue avanzando, veremos si finalmente termina dándose su llegada a Universitario, o termina cumpliéndose lo que dijo Julio César Uribe y el joven mediocampista asume otro rol en el equipo ahora con Roberto Mosquera en el banquillo. Se vienen días cruciales.

Sporting Cristal hizo una oferta formal por José Rivera. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-2 a manos de Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 13 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Villa Emprendedora (Iquitos).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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