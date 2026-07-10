España vs. Bélgica se enfrentarán este viernes 10 de julio, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Los Ángeles (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene en Lamine Yamal, Pedri y Rodri a algunas de sus principales figuras y buscará imponer su jerarquía en una fase donde ya no hay margen de error. La ‘Roja’ cuenta con una plantilla cargada de talento, dinámica y variantes ofensivas, por lo que parte como una de las favoritas en la previa. Sin embargo, al frente tendrá a una Bélgica que ya demostró que puede competirle a cualquiera y que llega con argumentos para complicar a uno de los candidatos al trofeo.

Bélgica, por su parte, intentará dar otro golpe en el Mundial 2026. La selección dirigida por Rudi García viene mostrando una versión sólida en la fase eliminatoria y ahora buscará tumbarse a una de las selecciones más fuertes del torneo para seguir avanzando rumbo a semifinales. Su orden, la jerarquía de Courtois bajo los tres palos y el peso ofensivo de jugadores como Charles De Ketelaere o Trossard han sido claves para explicar su campaña, por lo que España tendrá que mostrar su mejor versión si quiere seguir con vida en la Copa del Mundo.

El partido entre España y Bélgica está programado para jugarse este viernes 10 de julio. En cuanto al horario, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela; 4:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y 1:00 p.m. en México. En España, en tanto, el pitazo inicial será a las 9:00 de la noche.

Si quieres ver el España vs. Bélgica por televisión, la transmisión dependerá del país en el que te encuentres. En Perú, el partido podrá verse por DSports, además de la plataforma DGO. En México, la señal estará disponible a través de TUDN, mientras que en España podrá seguirse por La 1 de RTVE, RTVE Play y también por DAZN, de acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026.

Para quienes estén en Argentina, el compromiso podrá seguirse por DSports y DGO, además de otras señales con cobertura de la Copa del Mundo según la programación local. En Chile, el duelo también irá por DSports y vía streaming por DGO, mientras que en otros países sudamericanos la disponibilidad dependerá de los derechos adquiridos por cada operador para esta fase del torneo.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido España vs. Bélgica por DSports y mediante la plataforma DGO, que viene emitiendo el Mundial 2026 en Sudamérica.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica en Perú?

En Perú, el compromiso España vs. Bélgica podrá verse por DSports a través de DIRECTV y también vía streaming por DGO.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro por DSports y DGO, según la cobertura de la Copa del Mundo en dicho país.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica en Ecuador?

En Ecuador, el duelo entre españoles y belgas también podrá seguirse por DSports y la plataforma DGO.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, plataformas con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio español.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica en México?

En México, el encuentro entre España y Bélgica podrá seguirse por TUDN, además de sus plataformas asociadas para la cobertura del Mundial.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por las señales oficiales con derechos de transmisión del Mundial 2026, dependiendo del idioma y del operador contratado en cada estado.

¿A qué hora se juega España vs. Bélgica?

El partido España vs. Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles y comenzará a las siguientes horas:

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p. m.

México: 1:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Estados Unidos (ET): 4:00 p. m. en Miami y Nueva York / 1:00 p. m. en Los Ángeles.

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