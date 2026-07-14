España vs. Francia se enfrentarán este martes 14 de julio, en el compromiso correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Dallas (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

España encara la semifinal con la confianza de haber construido un equipo sólido en todas sus líneas. El conjunto de Luis de la Fuente ha ido creciendo con el paso de los partidos y ha destacado por su capacidad para controlar el balón, generar ocasiones y responder en momentos de máxima presión. El seleccionador español incluso aseguró en la previa que su equipo todavía tiene margen para ofrecer una mejor versión en el torneo.

Francia, por su parte, llega respaldada por una campaña prácticamente impecable y por una plantilla repleta de futbolistas acostumbrados a disputar instancias decisivas. Didier Deschamps evitó asumir el favoritismo y señaló a España como el rival a vencer, aunque reconoció que la semifinal enfrentará a dos selecciones que atraviesan un gran momento futbolístico.

Uno de los grandes atractivos del compromiso será el choque entre el juego asociativo de la selección española y la velocidad con la que Francia suele castigar a sus rivales en las transiciones. Además, el posible duelo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé concentra buena parte de la atención, al tratarse de dos de los futbolistas más desequilibrantes que quedan en competencia.

La expectativa también se ha instalado en los medios europeos, que consideran este enfrentamiento como una final anticipada por el nivel mostrado por ambos equipos durante la Copa del Mundo. Ninguna selección ha dejado margen para la relajación y todo apunta a un encuentro en el que cada detalle podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Con el boleto a la final en juego, España intentará volver a disputar el partido por el título 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010, mientras que Francia buscará mantener su protagonismo en las grandes citas internacionales. El escenario está listo para una semifinal que reúne talento, historia y dos estilos de juego capaces de ofrecer uno de los mejores espectáculos del Mundial 2026.

¿En qué canal ver España vs. Francia en Perú?

En Perú, la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia será transmitida por América TV (Canal 4) y DSports. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante América tvGO, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. El partido comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿En qué canal ver España vs. Francia en España?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. La semifinal arrancará a las 9:00 p.m. (hora peninsular española).

¿En qué canal ver España vs. Francia en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y Flow Sports. También estará disponible en DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para quienes prefieran seguir el partido por streaming.

¿En qué canal ver España vs. Francia en México?

En México, el partido podrá verse por Canal 5, TUDN y TV Azteca 7, además de las plataformas ViX y los servicios digitales de Azteca Deportes. La transmisión iniciará a la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿En qué canal ver España vs. Francia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar de la semifinal por Gol Caracol, Canal RCN y DSports. En streaming, el partido estará disponible mediante Ditu y DGO, con cobertura completa desde la previa hasta el análisis posterior.

¿En qué canal ver España vs. Francia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV y Tubi, dependiendo del idioma y la plataforma elegida. El duelo comenzará a las 4:00 p.m. (ET).

¿A qué hora juegan España vs. Francia en distintos países?

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas de Arlington, Texas. El partido comenzará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Bolivia, Venezuela y Chile; 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; 1:00 p.m. en México (hora del centro); 9:00 p.m. en España; 8:00 p.m. en Reino Unido; y en Estados Unidos se jugará a las 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).

Mira el encuentro entre España vs. Francia vía La1 TVE, RTVE Play Mundial, ESPN, Disney Plus Premium, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, TyC Sports, América TV, América tvGO y GOL Caracol TV. (Video: RFEF)

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