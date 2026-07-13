En las últimas horas surgió el rumor de que Pablo Guede habría renunciado como entrenador de Alianza Lima. ¿Qué fue lo que verdaderamente sucedió? Según la información a la que tuvo acceso Depor y fue explicada en la última edición de Juego en Corto, el entrenador argentino no puso su cargo a disposición tras la derrota por 2-0 a manos de Deportivo Cali, pero sí dejó en claro su incomodidad por cómo se viene manejando el club y la información que se está filtrando a la opinión pública. En ese sentido, Guede sigue siendo director técnico de Alianza Lima, pero hay situaciones por resolver en la interna.
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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de perder por 2-0 ante Deportivo Cali, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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