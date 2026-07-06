España vs. Portugal se enfrentarán este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo. En esta nota conoce todos los detalles del compromiso, los horarios y los canales de transmisión para seguir el duelo desde distintos países.

El compromiso promete ser uno de los más atractivos de esta instancia, ya que enfrentará a dos selecciones candidatas al título. Portugal intentará apoyarse en la experiencia de Cristiano Ronaldo, mientras que España buscará imponer el buen nivel colectivo que ha mostrado a lo largo del campeonato para seguir en carrera por la Copa del Mundo.

En la previa del encuentro, el arquero español Unai Simón analizó el reto que representa enfrentar a Cristiano Ronaldo. El guardameta del Athletic Club reconoció que, pese al paso de los años, el delantero portugués continúa siendo una amenaza constante gracias a su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

“El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’. Tenemos que intentar tenerle lo más lejos posible del área”, declaró Simón en conferencia de prensa.

El portero también recordó que el capitán portugués mantiene intacto su olfato goleador, una virtud que sigue marcando diferencias en partidos de máxima exigencia y que obliga a España a extremar precauciones durante todo el compromiso.

“En la final de la Nations League tuvo un balón dentro del área y lo metió. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo”, añadió el guardameta español.

Portugal llega a esta instancia luego de derrotar por 2-1 a Croacia en los dieciseisavos de final, resultado que le permitió mantenerse en carrera por el título. El conjunto dirigido por Roberto Martínez buscará dar un nuevo paso hacia la gloria mundialista con Cristiano Ronaldo como su principal referente.

Enfrente estará una de las selecciones más sólidas del campeonato. España clasificó a los octavos de final tras imponerse por 3-0 a Austria con una destacada actuación colectiva. El equipo de Luis de la Fuente intentará ratificar su candidatura al título y seguir avanzando en el certamen.

El historial reciente entre ambas selecciones refleja una gran paridad y varios encuentros de alto nivel. El antecedente más cercano fue la final de la UEFA Nations League, donde Portugal se quedó con el título tras imponerse en la definición por penales luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Aunque España parte como uno de los favoritos para conquistar el Mundial 2026, Portugal confía en la experiencia de sus principales figuras para dar el golpe y avanzar a los cuartos de final, en uno de los cruces más esperados de los octavos.

¿A qué hora juegan España vs. Portugal?

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 p.m.

México (Ciudad de México): 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Portugal: 8:00 p.m.

Inglaterra: 8:00 p.m.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y la plataforma de streaming ViX.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en Perú?

En Perú, el partido será transmitido por DSports y también podrá verse mediante la plataforma DGO.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso por DSports y DGO.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en Colombia?

En Colombia, la transmisión estará a cargo de DSports y DGO.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en Chile?

En Chile, el encuentro podrá verse por DSports y DGO.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido por DSports y DGO.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en España?

En España, el compromiso será transmitido en señal abierta por La 1 de TVE y vía streaming mediante RTVE Play. Además, también podrá verse a través de DAZN.

¿En qué canales ver España vs. Portugal en Portugal?

Los aficionados portugueses podrán seguir el encuentro por Sport TV, además de las plataformas oficiales habilitadas para la transmisión del Mundial 2026.

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