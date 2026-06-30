En Universitario de Deportes están enfocados en llegar en óptimas condiciones al arranque del Torneo Clausura, pues saben que están obligados a ganarlo si quieren seguir soñando con el objetivo del tetracampeonato. Sin embargo, en las últimas horas surgió la posibilidad de que un futbolista clave en el plantel se marche antes del comienzo del segundo certamen de la temporada, a raíz de una propuesta del extranjero. De trata de José Carabalí, una pieza clave en el flanco izquierdo del equipo.

Según informaron en el programa Demarcados, Liga Deportiva Universitaria de Quito ya tuvo un primer acercamiento con el entorno cercano de José Carabalí y le hizo saber su deseo de contar con sus servicios. Asimismo, precisaron que el lateral izquierdo está atravesando por un tema personal que pesaría en su decisión de tomar o no esta opción de volver al fútbol ecuatoriano.

Carabalí, que llegó a la ‘U’ a mediados del año pasado y salió campeón en el 2025, tiene contrato vigente hasta finales del 2027. Esto quiere decir que LDU de Quito deberá negociar directamente con la institución crema si quiere llevarse al zurdo. Por el momento, el conjunto dirigido por Héctor Cúper no ha recibido una propuesta formal, pero sí están al tanto del interés.

José Carabalí tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Universitario)

Hace unos días, luego de un entendimiento en Campo Mer, José Carabalí fue abordado por algunos periodistas y fue consultado sobre la posibilidad de dejar la ‘U’ en este mercado de pases. La respuesta del ecuatoriano fue tajante y buscó darle tranquilidad a la hinchada merengue: “No sé nada de eso, eso es mentira, no voy a dejar Universitario”.

Lo cierto es que hay una necesidad de LDU de Quito de sumar un lateral izquierdo y por ahora Carabalí es la primera alternativa que tienen. Si bien el jugador dejó en claro que en estos momentos solo está enfocado en la ‘U’ y apuntando algo en el Torneo Clausura, esto es fútbol y todo puede suceder con el correr de las horas.

El área deportiva crema también está al pendiente de lo que pueda ocurrir en este caso, ya que si José Carabalí se marcha en la previa del inicio del Clausura, podrían verse en la necesidad de incorporar a otro elemento en su posición o, en el peor de los casos, hacer que las piezas encajen con el plantel que ahora tienen. Héctor Cúper, por supuesto, también está al tanto ya que tiene en sus planes al ecuatoriano.

José Carabalí llegó a Universitario a mediados del 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial dentro de casi tres semanas cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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