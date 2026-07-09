Francia vs. Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Boston (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Francia llega a este compromiso con la presión de confirmar su candidatura al título. El equipo dirigido por Didier Deschamps tiene en Mbappé a su gran figura y buscará imponer su jerarquía en una fase donde ya no hay margen de error. Los galos cuentan con una plantilla repleta de talento y experiencia, por lo que parten como favoritos en la previa, aunque saben que Marruecos no será un rival sencillo.

Francia. (Foto: Getty Images)

Marruecos, por su parte, intentará volver a dar el golpe en el Mundial. La selección africana ya demostró que tiene argumentos para competir ante cualquiera y ahora buscará tumbarse a una potencia europea para seguir avanzando en el torneo. Su solidez defensiva, el orden táctico y la velocidad en transición han sido claves para explicar su campaña, por lo que Francia tendrá que mostrar su mejor versión si quiere meterse en semifinales.

Marruecos. (Foto: Getty Images)

El partido entre Francia y Marruecos está programado para jugarse este jueves 9 de julio. En cuanto al horario, el encuentro arrancará a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela; 5:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y 2:00 p.m. en México. En España, en tanto, el pitazo inicial será a las 9:00 de la noche.

Si quieres ver el Francia vs. Marruecos por televisión, la transmisión dependerá del país en el que te encuentres. En Perú, el partido podrá verse por DSports, además de las plataformas DGO, Disney+ Premium y Paramount+. En México, la señal estará disponible a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y Azteca 7, mientras que en Colombia se podrá seguir por Gol Caracol, RCN y DirecTV Sports.

Para quienes estén en Argentina, el compromiso será transmitido por DirecTV Sports y también por servicios de streaming como DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow Sports. En Chile, la cobertura estará a cargo de DirecTV Sports, además de DGO, Disney+ Premium y Paramount+. En España, por su parte, el duelo irá por RTVE, La 1, DAZN y Movistar+, de acuerdo con la programación oficial de la jornada.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido Francia vs. Marruecos por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports. Además, estará disponible vía streaming mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en Perú?

En Perú, el compromiso Francia vs. Marruecos podrá verse por América TV (Canal 4) en señal abierta, además de DSports a través de DIRECTV y DGO. Asimismo, el encuentro estará disponible en Paramount+ y otras plataformas de streaming con derechos del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar del partido Francia vs. Marruecos por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También estará disponible mediante DSports, DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en Ecuador?

En Ecuador, el duelo Francia vs. Marruecos se podrá seguir por Teleamazonas (Canal 5), además de DSports por DIRECTV y DGO. El partido también estará disponible en Paramount+ para los usuarios de streaming.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en España?

Los aficionados españoles podrán ver el partido Francia vs. Marruecos por La 1 de TVE, RTVE Play, La 2 Catalunya y DAZN Mundial, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en México?

En México, el encuentro Francia vs. Marruecos podrá seguirse por Canal 5, TUDN, ViX Premium y otras plataformas con cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Francia vs. Marruecos en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del partido Francia vs. Marruecos por FOX y FS1 en inglés, mientras que en español estará disponible mediante Telemundo y Universo. Asimismo, las plataformas FOX One y Peacock ofrecerán la transmisión vía streaming.

¿A qué hora se juega Francia vs. Marruecos?

El partido Francia vs. Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este jueves 9 de julio en el Estadio Boston y comenzará a las siguientes horas:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

4:00 p. m. España: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Estados Unidos (ET): 4:00 p. m. en Boston, Nueva York y Miami; 1:00 p. m. en Los Ángeles.

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