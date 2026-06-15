Francia iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Senegal en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo I. Los dirigidos por Didier Deschamps parten como uno de los grandes favoritos para pelear por el título, aunque el combinado africano buscará repetir la histórica sorpresa que protagonizó en Corea-Japón 2002, cuando derrotó 1-0 a los galos en el partido inaugural de aquella Copa del Mundo.

La selección francesa afronta este torneo con una base consolidada y con la ambición de volver a disputar una final mundialista. Bajo la dirección de Didier Deschamps, campeón del mundo como entrenador en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, los ‘Bleus’ intentarán ratificar su condición de candidatos al título.

De acuerdo con L’Équipe, Deschamps ya tendría definido gran parte del once que debutará ante Senegal, destacando la presencia de William Saliba y Dayot Upamecano en la zaga central, además de la confianza depositada en Désiré Doué y Theo Hernández para el estreno mundialista. El medio francés también señaló que el plantel completó los entrenamientos sin mayores inconvenientes físicos, lo que permitirá al seleccionador contar con prácticamente todas sus figuras disponibles.

Por otro lado, France Football ha destacado el potencial ofensivo del conjunto francés, liderado por Kylian Mbappé y acompañado por futbolistas como Ousmane Dembélé y Michael Olise, este último fortalecido tras sus destacadas actuaciones en los amistosos previos al Mundial. La profundidad del plantel es considerada una de las principales fortalezas de Francia para afrontar una competición tan exigente.

Además, Reuters informó que el mediocampista Manu Koné restó importancia a la presión que existe sobre Mbappé, asegurando que el capitán francés está acostumbrado a rendir al máximo nivel en los grandes escenarios. “Siempre ha demostrado que puede responder en los momentos importantes”, señaló el volante en la previa del debut.

En la vereda de enfrente, Senegal llega con la intención de convertirse nuevamente en protagonista. Los ‘Leones de Teranga’, liderados por figuras de experiencia internacional, intentarán aprovechar su fortaleza física y velocidad para complicar a uno de los máximos favoritos del certamen.

¿A qué hora juegan Francia vs. Senegal?

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 p.m. México: 1:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal?

El partido podrá verse en gran parte de Sudamérica a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, Paramount+ ofrecerá la transmisión para varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso mediante DSports en televisión por suscripción. Asimismo, DGO y Paramount+ transmitirán el encuentro en sus respectivas plataformas digitales.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports por cable. También estará disponible vía streaming en DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Ecuador?

En territorio ecuatoriano, el duelo será transmitido por DSports. Además, DGO y Paramount+ ofrecerán la señal en vivo por internet.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ serán las alternativas para verlo en línea.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Chile?

El choque entre franceses y senegaleses podrá verse en Chile por la señal de DSports. También estará disponible a través de DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Uruguay?

Los seguidores uruguayos podrán seguir el partido por DSports en televisión por suscripción, además de las plataformas DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports. De igual forma, DGO permitirá seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué canales ver Francia vs. Senegal en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán disfrutar del debut de Francia en el Mundial 2026 mediante DSports y la plataforma de streaming DGO.

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