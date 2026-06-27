Paraguay vs. Alemania se enfrentan este lunes 29 de junio (3:30 p.m., horario de Perú, con dos horas más en Paraguay), en el compromiso correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Boston (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Paraguay afrontará uno de los desafíos más exigentes de su historia reciente cuando se mida con Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La ‘Albirroja’, dirigida por Gustavo Alfaro, logró meterse entre los 32 mejores equipos del torneo como uno de los mejores terceros, un premio a la capacidad de reacción que mostró luego de un complicado debut en la Copa del Mundo.

El camino de Paraguay hacia las rondas de eliminación directa estuvo marcado por la resiliencia. Tras caer 4-1 ante Estados Unidos en su estreno, la selección guaraní se recuperó con una victoria por 1-0 sobre Turquía y posteriormente sumó un empate frente a Australia (0-0), resultados que le permitieron seguir con vida en el certamen y asegurar su clasificación.

Julio Enciso es el futbolista más desequilibrante que tiene Paraguay. (Foto: Getty Images).

En la vereda de enfrente estará una Alemania que, pese a terminar como líder de su grupo, llega con algunas dudas. El conjunto de Julian Nagelsmann había comenzado el Mundial con una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao y luego venció a Costa de Marfil, pero su inesperada derrota por 2-1 ante Ecuador encendió las alarmas y reavivó los fantasmas de las tempranas eliminaciones sufridas en las ediciones de 2018 y 2022.

La gran preocupación de los alemanes pasa por el rendimiento de sus principales figuras. Futbolistas como Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz todavía no han mostrado su mejor versión en el torneo, algo que ha generado críticas y una creciente presión sobre el plantel. Desde la Federación Alemana reconocieron que el equipo deberá elevar considerablemente su nivel para evitar una sorpresa ante Paraguay.

Por su parte, Gustavo Alfaro confía en la solidez defensiva de su equipo y en la disciplina táctica que ha caracterizado a la ‘Albirroja’ durante su proceso. Paraguay se ha convertido en un rival incómodo gracias a su intensidad física, su orden en defensa y su capacidad para aprovechar los contragolpes, aspectos que podrían complicar a una Alemania obligada a asumir el protagonismo del encuentro.

La historia también añade un ingrediente especial al compromiso. Alemania y Paraguay solo se han enfrentado dos veces en toda su historia, con un triunfo germano y un empate. El antecedente más recordado se produjo en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando los europeos se impusieron por 1-0 en los octavos de final gracias a un gol de Oliver Neuville en los minutos finales.

Aunque Alemania parte como favorita por su jerarquía y profundidad de plantel, en Paraguay existe la ilusión de dar uno de los grandes golpes del Mundial 2026. La ‘Albirroja’ ya ha demostrado que sabe competir en escenarios adversos y buscará extender su sueño en Boston frente a un gigante europeo que llega con más dudas que certezas a la fase decisiva del torneo.

Alemania fue sorprendida por Ecuador y perdió por 2-1 en la última fecha de la fase de grupos. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Paraguay vs. Alemania en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV. Asimismo, el encuentro estará disponible en DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Alemania en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del encuentro por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Alemania en Perú?

En Perú, el partido estará disponible por América Televisión en señal abierta. Además, podrá seguirse por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Alemania en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. También estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿En qué canales ver Paraguay vs. Alemania en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. Además, estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, así como por DSports y DGO.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Alemania en México?

La transmisión del partido en México estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Alemania en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, señales y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿Cómo ver Paraguay vs. Alemania por señal abierta?

En varios países de Latinoamérica, el partido podrá verse gratuitamente por televisión abierta mediante canales como Trece (Canal 13) en Paraguay, América Televisión en Perú, Teleamazonas (Canal 5) en Ecuador, Telefe en Argentina, Canal 5 en Uruguay y Caracol Televisión o Canal RCN en Colombia.

¿Cómo ver Paraguay vs. Alemania por streaming?

El encuentro también estará disponible en plataformas digitales como DGO, Disney+ Premium, ViX, RTVE Play, MagentaTV y otras aplicaciones oficiales de los canales con derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Cómo ver Paraguay vs. Alemania desde el celular y otros dispositivos móviles?

Los aficionados podrán seguir el compromiso desde teléfonos Android, iPhone y tablets descargando aplicaciones como DGO, Disney+, ViX o RTVE Play, dependiendo del país en el que se encuentren. Estas plataformas permiten disfrutar del partido en vivo desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

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