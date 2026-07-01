Portugal cerró la fase de grupos invicto, pero sin el rendimiento esperado por la calidad de su plantel, el que muchos consideran la mejor generación de su historia. Ahora, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se medirá ante la siempre exigente Croacia. Los lusos parten con cierto favoritismo, pero deberán demostrarlo en el campo del BMO Field en Toronto, Canadá. En esta nota conocerás todos los detalles del partido.

Con Cristiano Ronaldo como capitán y máxima figura de su historia, los lusos tendrán, seguramente, su prueba más difícil en lo que va del torneo, pero esta vez sin margen de error. El pase a los octavos de final será a muerte y con jerarquía por parte de ambos seleccionados europeos.

En el último encuentro de Portugal, apenas alcanzó un empate sin goles frente a Colombia, pero lució muy frágil y con poca iniciativa. La selección sudamericana tuvo la iniciativa y mereció llevarse algo más que 1 punto. Pese a ello, ambos pasaron a la siguiente ronda, aunque con diferentes sensaciones.

En frente estará Croacia con su leyenda Luka Modric en campo. Luego de caer en el debut de la fase de grupos frente a Inglaterra, logró reponerse y ganar su próximos encuentros ante Panamá y Ghana para clasificar en el segundo lugar de la serie.

Así celebró el combinado luso su, hasta el momento, único triunfo del Mundial. (Foto: Selección de Portugal)

Cabe precisar que el historial favorece a los lusos, pues tras 10 enfrentamientos a lo largo de la historia, se han impuesto en 7 de ellos, perdiendo solo un encuentro e igualando los dos restantes. Este enfrentamiento tendrá a dos leyendas que disputan el último Mundial de sus carreras.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia?

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. México: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 01:00 a.m. del viernes 3 de julio.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia?

El partido podrá verse en gran parte de Sudamérica a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, Paramount+ ofrecerá la transmisión para varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DSports en televisión por suscripción. Además, DGO y Paramount+ transmitirán el compromiso vía streaming.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Ecuador?

En territorio ecuatoriano, el duelo estará disponible por DSports. Además, DGO y Paramount+ ofrecerán la señal en vivo.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el partido en línea.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Chile?

El compromiso entre portugueses y croatas podrá verse en Chile por DSports. También estará disponible a través de DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Uruguay?

Los seguidores uruguayos podrán ver el partido mediante DSports en televisión por suscripción, además de DGO y Paramount+.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports. De igual forma, DGO permitirá seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué canales ver Portugal vs. Croacia en Bolivia?

Los aficionados bolivianos podrán disfrutar del partido de Portugal en el Mundial 2026 mediante DSports y la plataforma DGO.

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