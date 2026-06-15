Lo que se venía comentando desde hace varias semanas finalmente se hizo oficial. El brasileño Miguel Silveira confirmó que no continuará en Universitario de Deportes luego de arribar a Lima la noche del domingo 14 de junio procedente de Brasil para definir su situación contractual con la institución crema.

El futbolista Silveira fue abordado por los medios de comunicación en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez tras culminar el periodo de vacaciones otorgado por el club. En medio de las especulaciones sobre su futuro, Silveira fue consultado sobre la posibilidad de seguir en el equipo dirigido por Héctor Cúper.

Sin rodeos, el jugador confirmó que su ciclo en Universitario llegó a su fin. “Hoy vine acá para firmar mi rescisión. Llegué a un acuerdo con Universitario”, declaró ante la prensa, dejando en claro que ambas partes optaron por poner fin a la relación contractual de mutuo acuerdo.

Durante la entrevista también se le preguntó por las declaraciones realizadas días atrás por su representante, quien aseguró que el brasileño no contaba con los minutos esperados y sugirió que algunos integrantes del plantel habrían influido para que no tuviera mayores oportunidades en el equipo, una situación que generó controversia entre los hinchas.

“De ese tema no voy a hablar. Lo que declaré él, habla con él. Por ese tema no voy a hablar. Tienes que preguntarle a él”, sentenció Silveira a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

De esta manera, el atacante brasileño pone punto final a su paso por el conjunto crema, donde no logró consolidarse como una pieza habitual en el esquema de Héctor Cúper. Tras concretar la rescisión de contrato, el futbolista evaluará nuevas opciones para continuar con su carrera profesional fuera del fútbol peruano.

Finalmente, con la rescisión de Miguel Silveira, Universitario libera un cupo más de extranjero. Con ello ya tiene dos cupos libres sumado a la rescisión de Gassama. La directiva crema sigue enfocado en sus objetivos para la segunda mitad de la temporada teniendo en cuenta que este lunes 15 de junio, el equipo profesional vuelve a los trabajos de cara al inicio del Torneo Clausura.

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