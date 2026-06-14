Universitario de Deportes continúa moviéndose en este mercado de fichajes pensando en el Torneo Clausura, con el único objetivo de dejar atrás el primer semestre irregular que tuvieron y meterse de lleno en la pelea por el título nacional, y así hacer realidad el sueño del tetracampeonato. En ese sentido, en las últimas horas Depor pudo confirmar que llegaron a un acuerdo para el regreso de un mediocampista que fue parte del título del 2023, año en el que vencieron a Alianza Lima en la gran final.

Sucede que durante las últimas horas, la ‘U’ cerró la contratación de Jordan Guivin, volante que fue parte del plantel campeón nacional de la Liga 1 2023, aunque solo estuvo hasta mitad de temporada antes de irse a préstamo a Cusco FC. El futbolista de 28 años era un objetivo del comando técnico desde hace semanas, pues con el retiro de Martín Pérez Guedes estaban necesitando de un elemento que pueda moverse por la medular y que esté atravesando un buen presente.

De esta manera, Guivin regresa a tienda crema luego de haber tenido una primera mitad de temporada bastante regular, siendo titular indiscutible en ADT durante 16 de los 17 partidos del Torneo Apertura, anotando seis goles. Estamos hablando de un mediocampista con capacidad de asociarse, generar conexiones en la zona de gestación y si se dan las condiciones, pisar el área con agresividad.

Jordan Guivin volverá a Universitario. (Foto: Universitario)

No es que Jordan Guivin esté llegando para ser titular inamovible en el esquema de Héctor Cúper, pero sí para ser una variante más ante la pérdida de Martín Pérez Guedes. No solo eso, ya que el club también viene negociando la salida de Miguel Silveira, por lo que se habría un espacio más entre todos los volantes que pelean por un puesto en el equipo.

Hasta donde se sabe, Cúper está ultimando los detalles para dejar atrás el 3-5-2 y enfocarse en consolidar un esquema en el que confíe y se sienta cómodo trabajando. En ese sentido, el fichaje de Guivin suma para que tenga más opciones en la medular. Asimismo, se sabe que el área deportiva de Universitario está en la búsqueda de un lateral derecho, teniendo a Emilio Saba y Jhilmar Lora como opciones sobre la mesa.

Además del arribo de Jordan Guivin, la ‘U’ pudo cerrar hace unas horas el trato con Gianluca Lapadula, quien cumplió con su parte y resolvió su tema contractual con el Spezia, en vista de que todavía se liberaba a finales de junio. Con esto y el tema económico finiquitado, se espera que el delantero ítalo–peruano llegue a nuestro país durante el jueves de la próxima semana para ser presentado en sociedad.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 25 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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