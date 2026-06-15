Mientras la Liga 1 sigue en receso y el plantel juvenil viene disputando la Copa de la Liga –hace unos días debutó con una derrota por 2-0 a manos de Pirata FC–, los jugadores del primer equipo de Universitario de Deportes terminaron sus vacaciones y muchos de ellos comenzaron a llegar desde el extranjero para pronto sumarse a los entrenamientos con Héctor Cúper. En la interna crema solo hay un objetivo en común: ganar el Torneo Clausura para meterse de lleno en la pelea por el título nacional y así estar cada vez más cerca del tetracampeonato.

Uno de los primeros en llegar fue Williams Riveros, quien durante la tarde del último domingo apareció en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se tomó unos minutos para conversar brevemente con los medios de comunicación. En primera instancia, el paraguayo hizo un mea culpa por los malos resultados que consiguieron en el Apertura y la Copa Libertadores, donde terminaron cuartos en la tabla de posiciones y eliminados en la fase de grupos, respectivamente.

“Seguimos con el mismo compromiso que tuvimos estos seis meses. Probablemente no se nos dieron los resultados, pero bueno, vamos a seguir trabajando, a seguir corrigiendo todo lo mal que se hizo y esperemos que podamos ganar este semestre”, apuntó uno de los tricampeones que tiene este plantel de la ‘U’.

Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo para ser fichaje de Universitario. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Riveros apuntó a mejorar asumiendo que no siempre se puede ganar, pero que las derrotas que sufrieron durante la primera parte del año tienen que servirles para no volver a cometerlas en el Torneo Clausura. “En el grupo estábamos acostumbrados a ganar, pero son cosas que pueden pasar; no siempre se puede ganar, así que nada, toca asumirlo y seguir trabajando”, agregó.

En otro momento de la charla con la prensa, ‘Tarzán’ habló sobre el acuerdo que ya se cerró entre Universitario y Gianluca Lapadula, quien en los próximos días arribará a nuestro país para estampar su firma y ser presentado en sociedad como refuerzo crema. El zaguero afirmó no estar al tanto de las negociaciones, pero en caso de oficializarse, dejó en claro que el ‘Bambino’ aportará al equipo.

“La verdad no estoy enterado de nada. Pero sería buenísimo que esté; un jugador como él que llegue al club daría muchísima jerarquía, así que ojalá que se dé”, sentenció. Recordemos que Lapadula recién vencía contrato con el Spezia a finales de junio, pero llegó a un acuerdo para resolverlo antes y poder estar a disposición de Universitario lo más pronto posible.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 25 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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