Suiza se metió entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026, luego de eliminar en emocionante tanda de penales por los octavos de final del torneo a Colombia, favorita en la previa del partido. Ahora, en busca de unas históricas semifinales, se medirá ante la vigente campeona de la competición, la Argentina de Lionel Messi que remontó un 0-2 ante Egipto y llega con la moral al tope.

El panorama se ve complicado y este se pone incluso más difícil, luego de que se confirmara la ausencia de Johan Manzambi, desequilbrante futbolista que fue clave en fase de grupos, pero que no será tomado en cuenta por el entrenador Murat Yakín.

Así lo confirmó el propio estratega suizo de ascendencia turva en ruenda de prensa. “Johan Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible. La lesión en el último momento del entrenamiento fue un shock. No creo que una lesión así pueda curarse rápidamente. No creo que haya tiempo suficiente”, dijo muy apenado el estratega.

Como se recuerda, el futbolista del Friburgo de la Bundesliga se lesionó durante un entrenamiento previo al choque ante Colombia, y desde entonces no se ha sumado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. El cuerpo médico de la selección no le ha dado el visto bueno, aunque no se descarta una evolución en caso avancen a las semifinales.

El seleccionado europeo buscará dar el golpe y avanzar a las semifinales del Mundial 2026 con una importante ausencia. (Foto: Facebook)

Manzambi fue determinante en las victorias por fase de grupos ante Bosnia con un doblete y otro tanto en la victoria ante Canadá. Además, brindó una importante asistencia en dieciseisavos de final frente a la selección de Argelia. Sin duda una baja sensible.

Además del favoritismo natural por tratarse de la campeona del Mundo, en el historial los albicelestes tienen un saldo muy positivo frente a los suizos, pues en siete partidos disputados, entre Mundiales y amistosos tiene cinco victorias y apenas dos empates, con 15 goles a favor y apenas 3 en contra.

¿Cuándo y a qué hora se juega Argentina vs. Suiza?

El partido Argentina vs. Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium, conocido por motivos de patrocinio como GEHA Field at Arrowhead Stadium, es un estadio de fútbol americano y fútbol en la ciudad de Kansas City, Estados Unidos, y comenzará a las siguientes horas:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p. m.

8:00 p. m. México: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.

9:00 p. m. España: 01:00 a. m. domingo 12 de julio

01:00 a. m. domingo 12 de julio Estados Unidos (ET): 9:00 p. m. en Atlanta y Miami; 9:00 a. m. en Los Ángeles.

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