Mundial
España vs. Portugal EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, La1 RTVE Play y ESPN
España vs. Portugal se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía La1 de RTVE Play, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
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Posible alineación de España: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Dani Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.