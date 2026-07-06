Mundial 

España vs. Portugal EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía DIRECTV, La1 RTVE Play y ESPN

España vs. Portugal se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión vía La1 de RTVE Play, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.

España vs. Portugal se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
España vs. Portugal se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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Posible alineación de España: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Dani Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

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Posible alineación de Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo.

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Repasamos las posibles alineaciones de ambas selecciones.

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¿En qué canales ver España vs. Portugal en España?

En España, el compromiso será transmitido en señal abierta por La 1 de TVE y vía streaming mediante RTVE Play. Además, también podrá verse a través de DAZN.

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¿En qué canales ver España vs. Portugal en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso por DSports y DGO.

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¿En qué canales ver España vs. Portugal en Perú?

En Perú, el partido será transmitido por DSports y también podrá verse mediante la plataforma DGO.

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¿En qué canales ver España vs. Portugal en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y la plataforma de streaming ViX.

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¿A qué hora juegan España vs. Portugal?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 p.m.
  • México (Ciudad de México): 1:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.
  • Portugal: 8:00 p.m.
  • Inglaterra: 8:00 p.m.

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El Estadio Dallas será el escenario principal del partido entre España vs. Portugal.

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España vs. Portugal se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre España vs. Portugal.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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