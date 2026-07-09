La selección de Portugal quedó fuera del Mundial 2026 en la ronda de octavos de final, luego de perder por la mínima diferencia ante España con agónico gol, en tiempo de descuentos, anotado por el mediocampista Mikel Merino. Con esto, se confirmó también la salida del entrenador Roberto Martínez, quien dirigió a los lusos en las últimas competencias oficiales.

Sin mucho tiempo que perder, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ya tendría al reemplazante. Se trata del experimentado entrenador Jorge Jesus, actual entrenador al Al Nasrr de Cristiano Ronaldo, capitán del seleccionado portugués, y quien solo descartó su presencia en la próxima Copa del Mundo.

La noticia fue revelada por el medio ‘Récord’, que también apuntó a la posible continuidad de ‘CR7′ en el combinado nacional de su país, debido a la excelente relación que existe entre ambos, luego de consagrarse como campeones de la Saudi Pro League solo hace unas pocas semanas atrás.

“Jorge Jesus es el nuevo seleccionador de Portugal y hablará con Cristiano Ronaldo esta semana. El entrenador quiere que permanezca con la selección nacional”, indica el citado medio, apenas unos días después de la dolorosa eliminación mundialista.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus es de las mejores y sería un factor determinante para su continuidad en Portugal.

Sobre el tema, el astro portugués había declarado que necesita tiempo para tomar una decisión definitiva sobre su futuro en la selección de su país. En esa línea, solo confirmó que fue su último Mundial.

“Como he dicho, lo he dado todo. He dado lo mejor y salgo con la conciencia tranquila. Esto es del fútbol, esta es la vida de un futbolista. Se gana, se pierde y hay que seguir. La verdad es que fue mi último mundial, sí. Ahora hay tiempo para pensar, para estar con mi familia, no me sirve pensar con la cabeza caliente y sigue la vida”, dijo Ronaldo en referencia a su posible presencia en los próximos partidos de Portugal.

Como se recuerda, la Eurocopa se jugará en el Reino Unido y la República de Irlanda del 9 de junio al 9 de julio de 2028, por lo que uno de los objetivos del entrenador portugués sería convencer a Cristiano Ronaldo para que continúe liderando el ataque luso en la mencionada competición continental.

Pese a tener a una de las mejores generaciones de jugadores de la historia en Portugal, como equipo se vieron frágiles en todas sus líneas y apenas pudieron llegar a los octavos de final, luego de vencer con lo justo a Croacia que vendió bastante cara su derrota y hasta mereció un poco más en ese polémico final.

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