ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este lunes 29 de junio en el Estadio Boston, a partir de las 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), podrás seguir la televisación de Unicanal, Trece (Canal 13) y GEN TV (Canal 12) para todo el pueblo paraguayo. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)
Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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