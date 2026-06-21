La lucha por un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 entra en una fase decisiva para la selección española. Después de empatar en su estreno mundialista, España se enfrentará a Arabia Saudita este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, por la segunda jornada del Grupo H. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. ET (11:00 a.m. en México, Perú, Colombia y Ecuador; 1:00 p.m. en Argentina y Uruguay) y concentrará la atención de millones de aficionados en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Con jugadores de la talla de Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará conseguir su primera victoria en el torneo y encaminar su clasificación a la fase eliminatoria. Arabia Saudita, por su parte, intentará sorprender a uno de los favoritos del campeonato y mantener intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
Para quienes deseen seguir el encuentro desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial por televisión y streaming, con una cobertura especial del Mundial 2026 que incluirá la previa, análisis y las mejores jugadas del compromiso.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. A través de sus diferentes señales podrás seguir el partido entre España y Arabia Saudita correspondiente a la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.
Si prefieres seguir el encuentro por streaming, deberás contar con una suscripción activa a Disney+ Premium.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|México
|SKY 548 - 1548; Izzi 895; Dish 338; Total Play 558
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 también forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 en distintos países de Latinoamérica y estará disponible dentro del catálogo deportivo de Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro en teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tabletas, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV y otros dispositivos compatibles. Además del partido, la plataforma contará con programación especial, análisis, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
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Horario, TV y dónde ver en vivo España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
- Partido: España vs. Arabia Saudita
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)
- Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 11:00 a.m. (México, Perú, Colombia y Ecuador); 12:00 p.m. (Chile, Venezuela y Bolivia); 1:00 p.m. (Argentina, Uruguay y Paraguay)
- Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
España y Arabia Saudita protagonizan uno de los encuentros más importantes de la segunda fecha del Grupo H. Mientras La Roja necesita una victoria para fortalecer sus opciones de clasificación a los dieciseisavos de final, los saudíes intentarán sorprender a una de las selecciones favoritas del torneo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, España vs. Arabia Saudita EN DIRECTO y toda la cobertura del Mundial 2026 desde Atlanta. También podrás seguir el encuentro mediante Telemundo Deportes, FOX Network, Universo, RTVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus+ y DAZN Spain, según los derechos de transmisión disponibles en cada país.