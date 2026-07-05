Estados Unidos recibió una noticia alentadora en la antesala de su duelo frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. La FIFA dejó sin efecto la sanción de un partido que pesaba sobre Folarin Balogun, expulsado en el encuentro ante Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final, por lo que el delantero quedó habilitado y podrá ser considerado por el técnico para este decisivo compromiso de eliminación directa.

El atacante había visto la tarjeta roja en el compromiso ante Bosnia y Herzegovina, un encuentro que terminó con clasificación para el conjunto norteamericano. En un principio, todo apuntaba a que el futbolista se perdería el choque ante Bélgica por acumulación disciplinaria tras la expulsión.

Folarin Balogun. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, el máximo organismo del fútbol mundial revisó el caso y resolvió suspender la sanción de un encuentro. De esta manera, Balogun quedó inmediatamente habilitado para jugar en los octavos de final, una noticia que representa un importante alivio para el comando técnico de Estados Unidos.

Según se conoció, la FIFA dejó en suspenso la fecha de castigo durante un periodo de prueba de un año. Esto significa que el delantero podrá actuar ante Bélgica, aunque la sanción podría reactivarse si vuelve a incurrir en una infracción similar dentro del plazo establecido por el ente rector.

Folarin Balogun. (Foto: Getty Images)

La decisión fue celebrada por el entorno del combinado estadounidense, ya que Balogun es una de las piezas más importantes en el frente de ataque. Su presencia en la cancha le da mayor peso ofensivo al equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que apunta a seguir avanzando en la Copa del Mundo.

El delantero viene siendo uno de los nombres más determinantes del cuadro local en el torneo y su ausencia hubiera representado una baja muy sensible para un partido de alta exigencia como el que se jugará frente a Bélgica. Por ello, la resolución de la FIFA cambia por completo el panorama para los norteamericanos.

Folarin Balogun. (Foto: Getty Images)

Ahora, con Balogun disponible, Estados Unidos podrá afrontar el cruce de octavos con mayor confianza y con su principal carta ofensiva en condiciones de sumar desde el arranque. El choque ante Bélgica aparece como uno de los más atractivos de esta fase del campeonato y definirá a uno de los clasificados a cuartos de final.

De esta manera, la selección estadounidense suma una noticia positiva justo antes de uno de los encuentros más importantes de su camino en el Mundial 2026. La habilitación de Folarin Balogun fortalece las aspiraciones del equipo anfitrión, que buscará dar el golpe y meterse entre los ocho mejores del torneo.

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