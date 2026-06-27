La posición de portero es una de las más ingratas que hay en el fútbol. Un día uno puede ser héroe y terminar siendo alabado por todo un país; pero de un momento a otro, sin esperarlo, un grave error puede comentarte al insulto colectivo y a un rechazo que casi siempre no tiene memoria, por más que en el pasado hayas estado en un altar. Eso es lo que ahora Fernando Muslera está viviendo en carne propia, luego de haber sido protagonista principal en el gol de Alex Baena que le dio el triunfo a España y eliminó a Uruguay del Mundial 2026.

El pueblo uruguayo estaba ilusionado con hacer una gran Copa del Mundo, esperanzado de que esta generación de futbolistas, muchos de ellos rompiéndola en Europa –Federico Valverde, titular indiscutible en el Real Madrid, es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo–, fueran capaces de dar la cara y borrar el bochornosa papel que hicieron en Qatar 2022, donde también fueron eliminados en fase de grupos.

Sin embargo, esta vez la humillación fue mayo: no fueron capaces de clasificar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros de su grupo, quedando por detrás de Cabo Verde, una selección históricamente inferior, pero que demostró más garra y temple que la que dicen tener en el país rioplatense. Como suele suceder en cada tragedia futbolística, los hinchas buscan un chivo expiatorio a quien apedrear y en este caso le tocó a Fernando Muslera ser el elegido.

El argumento colectivo es que el portero de Estudiantes de La Plata no solo falló ante España, sino que lo hizo de igual manera contra Arabia Saudita en el debut (1-1) y frente a Cabo Verde (2-2); es decir, cometió tres errores que contribuyeron a que el paso de la ‘Celeste’ por el Mundial 2026 fuera fugaz y olvidable. Las redes sociales estallaron de bronca, los agravios fueron aumentando minuto a minuto y ‘Nando’ fue el más mencionado.

Fernando Muslera fue protagonista en el gol que terminó eliminando a Uruguay del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Consciente de que su pasado en la Selección de Uruguay fue mejor, siendo héroe en innumerables ocasiones, Muslera dio la cara en zona mixta y asumió el papel que le tocó en esta eliminación mundialista. “Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara y creo que esta es la manera más cercana que tengo de hablarle a los uruguayos”, afirmó en una breve charla con DSports.

Muslera, que en el entretiempo conversó con Marcelo Bielsa y pidió ser cambiado por Sergio Rocher, explicó que nunca en su carrera había llegado a sufrir tanto como le pasó luego del error ante España. “Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé”, agregó.

El experimentado portero de 40 años reveló que tuvo una charla con sus compañeros en la interna, a quienes les ofreció disculpas por el error que a la larga terminó siendo determinante para la eliminación de Uruguay. Sin embargo, dejó en claro que a partir de ahora aprovechará el tiempo en rodearse de sus seres queridos para tomar un segundo aire y seguir adelante, pues es lo que le toca.

“Como le dije a los chicos después del partido en el vestuario, hoy (ayer) me toca no haber tenido un buen Mundial. Les pedí disculpas a ellos y les pido a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Lamentablemente, toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte y este puesto tiene eso: a veces te da mucho, a veces te quita”, sentenció.

Fernando Muslera disputó cinco Mundiales con Uruguay. (Foto: Getty Images)

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