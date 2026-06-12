Ha iniciado la Copa Mundial de Fútbol 2026 y tenemos un partido de pronóstico reservado. Desde el SoFi Stadium de Inglewood, California, no te pierdas el partido de Estados Unidos versus Paraguay, en lo que será además el último show de inauguración que se viva en este Mundial. La selección norteamericana quiere arrancar, ante su gente, con un triunfo en el certamen, pero los de Gustavo Alfaro van por el golpe. Desde USA, no te pierdas la transmisión vía FOX Sports y aquí te dejo los detalles para ver el USMNT vs. Paraguay .

Siga la señal de FOX Sports en vivo para disfrutar del partido de la USMNT ante Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026. Conozca cómo sintonizar la transmisión en televisión y mediante la aplicación FOX One App online en Estados Unidos hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado México vs. Sudáfrica desde el Estadio Azteca este jueves 11 de junio de 2026 a las 3:00 p.m. ET. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Viernes 12 de junio de 2026

: Viernes 12 de junio de 2026 Partido : Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX

: 9:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX Canal en Estados Unidos : ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : Disney Plus Premium

: Disney Plus Premium Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.