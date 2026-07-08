Miguel Silveira. (Foto: Universitario)
Miguel Silveira. (Foto: Universitario)

Después de rescindir con Universitario de Deportes, Miguel Silveira encontró nuevo equipo y se quedará jugando en el fútbol peruano. Cusco FC anuncio su fichaje: se reencontrará con Javier Rabanal, quien también estuvo en la ‘U’ durante el primer semestre de la temporada.

En desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de perder por 2-1 ante Cienciano y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Cusco FC volverá a tener actividad de manera oficial la próxima semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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